الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

المنوفية تنهى استعداداتها لانطلاق جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025

مروة فاضل

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية استعدادا لانطلاق جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، والمقرر إجراؤها يومي 17و 18من ديسمبر الجاري، رفع الجاهزية الكاملة بكافة أجهزة المحافظة واتخاذ جميع الإجراءات والتجهيزات اللوجستية اللازمة لضمان انتظام العملية الانتخابية وتوفير المناخ الآمن للمواطنين للمشاركة والإدلاء بأصواتهم وفقاً للقواعد المنظمة التي أقرتها الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأشار محافظ المنوفية إلى تجهيز 500 مقر انتخابي و (1) لجنة عامة و (541) لجنة فرعية ، لاستقبال 2 مليون 973 ألف و483 ناخب على مستوى المحافظة ، مكلفاً جميع الأجهزة التنفيذية بكافة المراكز والمدن والأحياء ومديريات الخدمات بالتعاون والتنسيق التام مع الجهات المعنية لتذليل العقبات وتوفير كافة سبل الدعم اللازم التي تكفل تنظيم العملية الانتخابية والحفاظ على ظهور المنوفية بالشكل الحضاري واللائق بها لما لها من أهمية في كونها عرسا ديمقراطيا ومهمة بناء دولة ديمقراطية.

وأضاف أبو ليمون إلى أنه سيتم المتابعة المركزية المباشرة وبشكل كامل على مدار الساعة من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام للوقوف على انتظام سير العملية الانتخابية وضمان دقة المتابعة وسرعة الإبلاغ عن أي طوارئ قد تحدث، مؤكداً أن المحافظة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين وبحيادية تامة ودون التوجه لدعم أي مرشح، لافتاً أن محافظة المنوفية من المحافظات الرائدة والسباقة في الوعي السياسي بما يعكس الروح الوطنية لدى أبناء المحافظة لاستكمال مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة الحديثة على كافة الأصعدة.

فيما أصدر محافظ المنوفية توجيهات مشددة لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالمتابعة الدقيقة والمرور الميداني للتأكد من جاهزية المقرات واللجان وتوفير كافة مصادر الإضاءة والمياه والتهوية وأماكن انتظار لائقة لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، وتعزيز إجراءات أعمال النظافة العامة ورفع تجمعات القمامة والمخلفات أولاً بأول وتحسين كفاءة الإنارة بمحيط اللجان وتمهيد الطرق الرئيسية والفرعية المؤدية للجان الانتخابية بما يحقق الأمان واليسر للمواطنين في الإدلاء بأصواتهم والمشاركة في العرس الديمقراطي.

وتناشد محافظة المنوفية مجدداً، جموع المواطنين بالنزول والمشاركة الايجابية في العملية الانتخابية ، وتم تخصيص أرقام لتلقى الشكاوى والبلاغات من خلال الاتصال بغرفة العمليات المركزية بالديوان العام علي الأرقام التالية ( 2239804 - 2224899 - 2222035 )للتعامل الفوري واتخاذ اللازم.

المنوفية محافظة المنوفية مجلس النواب جولة الإعادة الانتخابات البرلمانية

