حمادة هلال يمازح جمهوره بصورة طريفة مع كارت تعريف أسبونج بوب

داعب الفنان حمادة هلال جمهوره بصورة له وهو ممسك بكارت تعريف لشخصية أسبونج بوب

وقد نشر تلك الصورة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، وعلق حمادة هلال عليها قائلًا: “كان لازم أعرفهم أنا مين”.



وكان أحدث أعمال الفنان حمادة هلال، هي أغنيته الجديدة “ياحبيبنا”، التي طرحها على قناته بموقع يوتيوب، في 27 أغسطس الماضي.

وطرح مؤخرًا حمادة هلال أغنية أنا مش مرتاح، خلال الفترة الماضية وحقق نجاحًا كبيرًا، وكان آخر اعمال الفنان حمادة هلال هو مسلسل" المداح"، والذي عرض خلال شهر رمضان الماضي.

وضم مسلسل “المداح ” نخبة من أبرز نجوم الفن، من بينهم حمادة هلال، وغادة عادل، وفتحي عبد الوهاب، وهبة مجدي، ودنيا عبد العزيز، وخالد سرحان، ومحمد عز، وحنان سليمان، وتامر شلتوت، وصبحي خليل، وسهر الصايغ، ومي سليم، ودياب، وحمزة العيلي.