اليوم.. ختام البطولة العربية للشراع مصر 2026

تُختتم اليوم الأحد، منافسات البطولة العربية للشراع لعام 2026، والتي استضافتها مصر في سوما باي، الغردقة خلال الفترة من 28 يناير، وحتى اليوم الأحد 1 فبراير، بمشاركة 130 لاعبًا ولاعبة من مختلف الدول العربية.

ويشهد اليوم الختامي مشاركة طرازات، إيلكا 7، إيلكا 6، إيلكا 4، IQ-Fol، تكنو، الأوبتمست.

جدير بالذكر أن البطولة العربية نسخة مصر 2026، هي الأكبر في تاريخ الاتحاد العربي، من حيث عدد اللاعبين والطرازات المشاركة في البطولة، حيث تشهد لأول مرة مشاركة طراز IQ-Foil والكايت.

وتشهد البطولة مشاركة 10 دول عربية وهم، البحرين، قطر، المغرب، الكويت، السعودية، الأردن، الجزائر،، عمان، والإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى مصر "الدولة المستضيفة للبطولة.

وتضم قائمة منتخب مصر في البطولة كل من:

الكايت

نوح الدالي، عمر عبد الفتاح، علي إسلام، أحمد طلعت.

إيلكا

عمر الزيني "إيلكا 7"، مهند أيمن "إيلكا 7"، عمر عبد العزيز "إيلكا 7"، محمود الطانبولي "إيلكا 7"، سيف سعيد "إيلكا 7 تحت 19 عامًا"، أحمد عماد "إيلكا 6"، فادي وليد "إيلكا 6"، كارمة وليد "إيلكا 4"، تاليا حسين "إيلكا 4"، جنا إبراهيم "إيلكا 4"، مريم إيهاب "إيلكا 6"، وآية الزيني "إيلكا 6".

تكنو

عصام عمرو، هاجر تامر، علي شامل، وإياد رجائي.



IQ-Foil

محمد الصافتي، مهند عمرو، وفهد إسماعيل.

الأوبتمست

عمر الفقي، محمد عامر، ليلى ضياء، بيجاد شعلان، حسن عمرو، محمود قنديل، مريم أحمد، تيا حسين، وليلى خزرجي.