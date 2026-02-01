أفشة يهنئ محمد عبد المنعم بعيد ميلاده

هنأ مجدي أفشة، لاعب الأهلي المعار إلى نادي الاتحاد، رسالة محمد عبد المنعم بمناسبة عيد ميلاده.

ونشر أفشة صورة تجمعه مع عبد المنعم عبر حسابه الشخصي على “إنستجرام” وعلق قائلا: “عيد ميلاد سعيد ياخويا”.

في سياق آخر، شارك اللاعب محمد عبد المنعم، لاعب نادي نيس الفرنسي، صورا له من داخل الحرم المكي وأمام الكعبة المشرفة، وذلك خلال تأديته مناسك العمرة.

كان الإعلامي خالد الغندور أكد أن ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، رفض فكرة التعاقد مع محمد عبد المنعم، مدافع الأهلي السابق ونادي نيس الفرنسي الحالي، خلال الفترة المقبلة.

وأوضح الغندور، خلال برنامجه “ستاد المحور”، أن المدير الفني أبلغ مسئولي الأهلي بعدم رغبته في ضم اللاعب في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن محمد عبد المنعم يمر بمرحلة تعافٍ من الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا، ومن المتوقع أن يعود للمشاركة بشكل طبيعي مع فريقه بعد انتهاء فترة العلاج والتأهيل.



