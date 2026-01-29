قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحذير إسرائيلي: تهديد غير مرئي من البحر يضع تل أبيب أمام خطر غير مسبوق
أسباب خصم رصيد عداد الكهرباء مسبق الدفع شهريا
حكم صيام يوم الشك.. الأزهر للفتوى يحسم الجدل
مقـ.تل قيادي بارز في تنظيم القاعدة بغارة أمريكية
سعر بيع وشراء الذهب في مصر اليوم الخميس
التعليم تسمح بإستخدام “سماعات الأذن” بلجان امتحانات الثانوية العامة ..لهؤلاء الطلاب فقط
عقوبات رادعة تواجه المتورطين في التعدي على الآثار المصرية
صرف المعاشات لـ 11.5 مليون مستحق الأحد المقبل
دبلوماسي روسي سابق: وثيقة الضمانات الأمريكية لا تعنينا ومطالب موسكو واضحة
افصل الكهرباء 15 دقيقة .. واذهب للشركة في هذه الحالة
دعاء الصباح 10 شعبان للرزق.. ابدأ يومك بأطيب الدعوات
خلال ساعات.. رحيل جراديشار تمهيدًا لقيد كامويش في قائمة الأهلي
أخبار البلد

التعليم تسمح بإستخدام “سماعات الأذن” بلجان امتحانات الثانوية العامة ..لهؤلاء الطلاب فقط

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، الحالات التي يسمح فيها بإستخدام “سماعات الأذن ” في لجان امتحانات الثانوية العامة 2026

حيث قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني :أن طلاب الثانوية العامة 2026 ضعاف السمع  الذين يستخدمون سماعة أذن طبية ، عليهم التوجه إلى الإدارة المركزية لتكنولوجيا لتعليم لفحص السماعة فنياً ، للموافقة عليها والسماح للطالب بدخول امتحانات الثانوية العامة 2026 بها على أن يتم تسليمها لرئيس لجنة السير عقب كل مادة واستلامها بداية امتحان المادة التالية

كما أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : أن الطلاب مرضى السكر الذين يستخدمون مضخة انسولين رقمية ديجيتال ، عليهم أيضا التوجه إلى الإدارة المركزية لتكنولوجيا التعليم لفحص المضخة فنيا ، والموافقة عليها للسماح للطالب بدخول الامتحان بها .

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه على الطالب الذي تعذر دخوله جميع المواد بالدورين الأول والثاني التقدم بمستنداته إلى شئون الطلبة بالإدارة التعليمية التابع لها لإسقاط العام الدراسي 

موعد امتحانات الثانوية العامة 2026

وكانت قد حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قرارها النهائي بشأن موعد امتحانات الثانوية العامة 2026 للدورين الأول والثاني

حيث قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن يكون موعد امتحانات الثانوية العامة 2026 الدور الأول اعتبارا من السبت 20 يونيو 2026

كما قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يكون موعد امتحانات الثانوية العامة 2026 الدور الثاني اعتبارا من يوم السبت الموافق 22 أغسطس 2026 

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن بدء توزيع كتيب التعليمات الخاص بضوابط إجراءات تقدم طلاب الثانوية العامة لـ امتحانات الثانوية العامة 2026 ، على المديريات التعليمية تمهيدا لتوزيعه على أقسام شئون الطلبة والتعليم الثانوي والمدارس الثانوية.

كما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن بدء اجراء المقابلات لاختيار السادة رؤساء لجان سير امتحانات الثانوية العامة 2026 والمراقبين الأوائل.

وقالت  وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني  : نهيب بطلاب الثانوية العامة سرعة تسجيل الاستمارة الإلكترونية لـ امتحانات الثانوية العامة 2026 على موقع الوزارة الإلكتروني .

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن آخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2026 الإلكترونية على موقع وزارة التربية والتعليم يوم الخميس الموافق 5 فبراير 2026

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، يبدأ الطلاب تسليم استمارات الثانوية العامة 2026 الإلكترونية للمدارس من الأحد 8 فبراير 2026

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أن آخر موعد لتسليم الطلاب استمارة الثانوية العامة 2026 الإلكترونية للمدارس يوم الخميس الموافق 26 فبراير 2026

وزارة التربية والتعليم التعليم امتحانات الثانوية العامة 2026 امتحانات الثانوية العامة الثانوية العامة 2026

طريقة عمل عجينة سمبوسة في البيت

لبشرتك وصحتك.. تناول حفنة من اللوز يوميًا واكتشف فوائده

لمرضى القولون العصبي.. خطوات لتخفيف الانتفاخ والتشنجات والغازات

بالطعم البلدى..طاجن سجق بالبطاطس والجزر

