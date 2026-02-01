رذيلة وفجور.. القبض على رجل وزوجته وابنتيهما لممارستهم الأعمال المنافية للآداب بالدقهلية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخص وسيدة وابنتيهما لقيامهم بممارسة الفجور والأعمال المنافية للآداب بمحافظة الدقهلية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (شخص وسيدة ونجلتيها "لـ 2 منهم معلومات جنائية") بإستخدام أحد تطبيقات الهواتف المحمولة للإعلان عن ممارسة الفجور والأعمال المنافية للآداب للراغبين مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم بنطاق بمحافظة الدقهلية

وبحوزتهم (4 هواتف محمولة "بفحصهم تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى") ، وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.