الدكتور أحمد بدران: المتحف المصري الكبير أعظم هدية من مصر إلى العالم

أكد الدكتور أحمد بدران، أستاذ الآثار بجامعة القاهرة، أن المتحف المصري الكبير يمثل هدية مصر للعالم بأسره، موضحًا أن مساحته الهائلة تجعله من أكبر المتاحف على مستوى العالم، إذ تفوق مساحة المتحف البريطاني بخمسة أضعاف، وتزيد عن مساحة متحف اللوفر بمرتين.

وخلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، أشار بدران إلى أن نحو 50 ألف قطعة أثرية تخضع حاليًا لأعمال الترميم، تمهيدًا لعرضها داخل المتحف مع اقتراب موعد افتتاحه المرتقب.

وأضاف أن أنظار العالم تتجه نحو مصر في انتظار هذا الحدث الثقافي الضخم، خاصة بعد النجاح الباهر الذي حققته احتفالية نقل المومياوات الملكية واحتفال طريق الكباش، متوقعًا أن يتفوق افتتاح المتحف المصري الكبير على كليهما من حيث التنظيم والإبهار.

وأوضح أستاذ الآثار أن تصميم المتحف ونظام عرض القطع الأثرية يقدمان تجربة فريدة تجمع بين الأصالة والحداثة، مشددًا على أن مصر ماضية بثبات نحو تعزيز مكانتها السياحية عالميًا، وقادرة على استقبال 30 مليون سائح سنويًا في المستقبل القريب.

كما دعا بدران إلى إعادة النظر في أسعار تذاكر الدخول للأجانب، مشيرًا إلى أن السعر الحالي البالغ 25 دولارًا يعد منخفضًا مقارنة بقيمة المتحف ومكانته، مقترحًا أن تتراوح التذكرة بين 40 و50 دولارًا بما يتناسب مع حجم الحدث وأهميته الثقافية.