رئيس الوزراء يناشد المواطنين متابعة جودة الخدمات في مستشفيات التأمين الصحي الشامل بالسويس

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته لمحافظة السويس، على أهمية الدور الذي يلعبه المواطنون في متابعة وتقييم جودة الخدمات الصحية المقدمة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، مشددًا على أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا بتحسين مستوى الرعاية الصحية وضمان تقديم خدمات تليق بالمواطن المصري.

منظومة التأمين الصحي الشامل

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هدف الدولة في المرحلة الحالية هو إسراع وتيرة العمل في المراحل الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة تعميم المنظومة في باقي محافظات الجمهورية، مؤكدًا أن الدولة مصممة على تحقيق هذا الهدف وفق أعلى معايير الكفاءة والجودة.

وخلال زيارته، تفقد مدبولي عددًا من المستشفيات والمنشآت الصحية التابعة للمنظومة الجديدة، ووجه بضرورة الاستماع لملاحظات المواطنين والعمل على تلافي أي معوقات قد تواجه الخدمة الصحية.

وفي سياق متصل، أشار رئيس الوزراء إلى أن جامعة السويس الأهلية بدأت عامها الدراسي باستقبال 1500 طالب وطالبة في مختلف الكليات، مؤكدًا حرصه على لقاء عدد من الطلاب وإجراء حوار مفتوح معهم للاستماع إلى آرائهم وطموحاتهم بشأن العملية التعليمية ومستقبلهم الأكاديمي.

مسيرة التطوير في مختلف القطاعات

واختتم مدبولي تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة ماضية في استكمال مسيرة التطوير في مختلف القطاعات الخدمية، بما يضمن تحسين جودة حياة المواطن المصري في جميع المحافظات.