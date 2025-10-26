قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مركز قلب مطروح ينجح في تغيير الصمام الميترالي وثلاثي الشرفات لمسن.. القصة الكاملة
وزير الخارجية يتابع استعدادات الوزارة لافتتاح المتحف المصرى الكبير
موعد مباراة الأهلي وبتروجيت في الدوري والقناة الناقلة
أخويا مات أربع مرات.. فريدة سيف النصر تبكي شقيقها
بقلم محمد عبد اللطيف: المتحف المصري الكبير صرح حضاري يجسد عبقرية المصري القديم وإلهاماً لأجيال المستقبل
ارتاح من الناس.. فريدة سيف النصر تنعي شقيقها بدر الدين
محافظ القاهرة يتابع أعمال المنطقة المحيطة بميدان رمسيس
مفاجأة في ترتيب التاريخ.. رونالدو خارج الثلاثة الكبار
من القسم الثالث لوصافة البريمييرليج.. حكاية نجاح أصغر مالك لنادي سندرلاند
القصة الكاملة لتعذيب أم لأطفالها وتوثيقهم بالحبال داخل الحمام في طنطا
بالأسماء.. ننشر نتيجة انتخابات اللجان النوعية بمجلس الشيوخ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مدبولي يفتتح مصنع كمت للصناعات التكاملية المُتخصص في إنتاج وتصنيع وتعبئة الإيثانول

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
محمود مطاوع

 عقب تفقده عددا من المشروعات الخدمية والتنموية بمحافظة السويس، توجّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى منطقة السخنة الصناعية المتكاملة، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لافتتاح وتفقد عددٍ من المشروعات الصناعية المُهمة، بدأها بافتتاح مصنع "كمت للصناعات التكاملية" المتخصص في إنتاج وتصنيع وتعبئة "الإيثانول"، وذلك في نطاق المطور الصناعي الشرقيون للمشروعات الصناعية (OIP)، يُرافقه الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

ولدى وصوله موقع المصنع، أكد رئيس الوزراء أهمية التوسع في الصناعات ذات القيمة المضافة والتي تعتمد على أحدث التقنيات، مؤكدًا سعي الحكومة المصرية الحثيث لدعم القطاع الخاص وتحفيزه على ضخ المزيد من الاستثمارات في المشروعات الصناعية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيدًا بالجهود المبذولة لإنشاء مصنع "كيمت"، ومشددًا في الوقت نفسه على أن هذه المشروعات تسهم في خفض الفاتورة الاستيرادية وخلق فرص عمل للشباب.

وعقب إزاحة الستار إيذانًا بافتتاح المصنع، استمع رئيس الوزراء إلى شرحٍ من الدكتور روماني نبيل عمانوئيل، رئيس مجلس إدارة المصنع، الذي أشار إلى أن المصنع مُقام على مساحة 1575م2 وأنه مُتخصص في إنتاج وتعبئة مادة "الإيثانول" عالي النقاوة بتركيزات مختلفة هي: 100% و96% و70%، بالإضافة إلى إنتاج الكحول الصناعي بتركيز 95 % .

وأشار "عمانوئيل" إلى أن التكاليف الإستثمارية للمصنع تبلغ 4 ملايين دولار أمريكي، فيما تصل الطاقة السنوية الإنتاجية إلى نحو 2 مليون لتر، مضيفًا أن عدد العمالة المباشرة تصل إلى 30 عاملًا، فيما يبلغ عدد العمالة غير المباشرة 15 عاملًا.

وأوضح أن المشروع يعتمد علي "مولاس" القصب و البنجر كخامات أساسية وهي خامات محلية، مُشيرًا إلى أن الإيثانول يُعتبر أحد البدائل لمصادر الطاقة التقليدية من نوعية البترول .

وتابع رئيس مجلس إدارة المصنع أن اﻹنتاج المحلي من "الإيثانول" يبلغ حوالي 85 مليون لتر، وأنه يتم توجيه 90% من الإنتاج حالياً إلي إحدي الشركات الصناعية لاستخدامة في إنتاج مادة P.V.C، فيما تقوم شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية باستخدام باقي الكمية في إنتاج الخل الطبيعي والمُذيبات العضوية والخميرة بأنواعها المختلفة.

وأضاف: توجد بعض المصانع الخاصة ذات الطاقات المحدودة التي تقوم بإنتاج كميات قليلة من الكحول النقي، إلا أن مواصفاته لا ترتقي لمواصفات الكحول الطبي والدوائي والمعملي، ومما سبق يتضح حاجة السوق المحلية ﻹنشاء مشروعات لإنتاج الإيثانول فائق النقاء لاستخدامه في صناعة الدواء ومستحضرات التجميل ومستلزمات المعامل وخلافه.

وأوضح الدكتور روماني نبيل عمانوئيل، رئيس مجلس إدارة المصنع، أن المولاس في السوق المحلية يُستخدم كمادة خام رئيسية لإنتاج "اﻹيثانول"، حيث يُنتج من القصب بكميات تصل إلى 380 ألف طن سنوياً يتم تصنيع 90% منها لإنتاج الإيثانول والخميرة والمذيبات العضوية ويتم بيع الـ10% المتبقيى بالسوق المحلية أو التصدير .

وأضاف: تقوم شركات إنتاج السكر من البنجر بإنتاج كميات من المولاس تصل إلى 420 ألف طن سنوياً ، حيث تقوم بتصدير 95% الي السوق الخارجية وتبيع 5% بالسوق المحلية.

وأشار "عمانوئيل" إلى أن المصنع يتكون من قسمين رئيسيين الاول هو ، قسم التخمير، موضحًا أن هذا القسم يعتمد علي استقبال المواد الخام المتمثلة في مولاس البنجر أو مولاس القصب والعمل على معالجته بالتخفيف والتعقيم ومن ثم تجهيزه لعملية التخمير.

وأضاف أن القسم الثاني بالمصنع هو قسم التقطير، موضحًا أن التقطير هو علم الاستخلاص للمواد، ومشيرًا إلى أن وحدة التقطير بشركة كمت تقوم باستخلاص وتنقية الإيثانول عن طريق 7 أبراج تقطير مختلفة.

فيما أكد  وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن هذا المشروع الصناعي يمثل إضافة نوعية مهمة للمنطقة الاقتصادية؛ حيث يسهم في تعميق التصنيع المحلي وتلبية احتياجات الأسواق من منتجات الإيثانول، كما يعكس جاذبية المنطقة لاستقطاب الصناعات المتخصصة بفضل البنية التحتية المتطورة والتسهيلات التي تقدمها الهيئة للمستثمرين.

رئيس مجلس الوزراء السويس مصطفى مدبولي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات

أميرة الذهب

أم عريس سرقتني .. أميرة الذهب تثير الجدل بمنشور على فيسبوك | تفاصيل

جنيهات ذهب

سعر الجنيه الذهب الآن في مصر.. وهذه قيمة عيار 21

يانيك فيريرا

رحيل فيريرا يقترب .. وجوميز على أعتاب قيادة الزمالك |تفاصيل

صيانة خط غاز

محافظة الجيزة تُطمئن المواطنين: انبعاث رائحة الغاز بكفر طهرمس نتيجة أعمال صيانة

طرق النصب

طرق النصب على المواطنين في الحسابات البنكية .. احذر من هذه الأمور | فيديو

الدولار

أقل سعر للدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم الأحد 26-10-2025

لمن يقرأ يس 7 مرات

ماذا يحدث لمن يقرأ يس 7 مرات قبل الفجر أو بعده؟.. احذر تفويتها

ترشيحاتنا

أرشيفية

الحكومة الإسرائيلية تبحث مشروع قانون لتأجيل محاكمة نتنياهو

الرئيس السوري

الرئيس السوري يزور السعودية غداً ويُلقي كلمة أمام مؤتمر مستقبل الاستثمار

أرشيفية

جيش الاحتلال يعلن اغتيال عنصر من "قوة الرضوان" جنوب لبنان

بالصور

جامعة قناة السويس تحصد شهادات الاعتماد الدولية ISO لخمس كليات وأمانة الجامعة

الفاعليات
الفاعليات
الفاعليات

الشعور بطعم مالح في فمك دون سبب واضح؟ اكتشف الأسباب

الشعور بطعم مالح في فمك دون سبب واضح؟ اكتشف الأسباب
الشعور بطعم مالح في فمك دون سبب واضح؟ اكتشف الأسباب
الشعور بطعم مالح في فمك دون سبب واضح؟ اكتشف الأسباب

بفستان أسطورى.. تفاصيل حفل زفاف أحمد جمال وفرح الموجي

بفستان اسطورى..جلسة تصوير حفل زفاف احمد جمال وفرح الموجي
بفستان اسطورى..جلسة تصوير حفل زفاف احمد جمال وفرح الموجي
بفستان اسطورى..جلسة تصوير حفل زفاف احمد جمال وفرح الموجي

رفقة زوجها.. أسماء أبو اليزيد تتألق بفستان ساحر

اسماء أبو اليزيد
اسماء أبو اليزيد
اسماء أبو اليزيد

فيديو

ايمان عبد اللطيف

خريفي .. الأرصاد تكشف حالة طقس اليوم ودرجات الحرارة | فيديو

ايمان عبد اللطيف

مفاجأة في الجنيه الذهب .. أسعار الذهب والدولار اليوم

أحمد فهمي

بعد فيديو تجاهل هشام ماجد.. أحمد فهمي يخرج عن صمته ويكشف الحقيقة | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم فاروق حسني

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلماوي والشارقة والاحتفاء بثقافة مصر

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب: قمة بروكسل والرسائل العميقة .. عندما تحدّثت أوروبا بلغة مصر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم «الحجر/ STONE» بيت بلا نوافذ وزمن لا يتقدم

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

المزيد