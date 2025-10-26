قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي: توفير 80 ألف فرصة عمل بـ130 مصنع قائم و120 تحت الإنشاء
يشمل صفقة تيك توك.. وزير الخزانة الأمريكي: التجهيز لاتفاق تجاري كبير مع الصين
باستثمارات 85 مليون دولار.. مدبولي يفتتح مستودع موانئ دبي العالمية بالسخنة
منطقة قناة السويس: حققنا استثمارات بحوالي 10،08 مليار دولار خلال 3 سنوات
مدبولي: المواطن يتلقى الخدمة برسوم رمزية داخل منظومة التأمين الصحي الشامل
محافظ سوهاج يوجه بمتابعة حالة المعلمين المصابين في حادث مروري
مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن جراديشار
محافظ البنك المركزي ووزير الخارجية يشهدان إطلاق مبادرة افتح حسابك في مصر
مصير اللاعبين الأجانب.. شوبير: هؤلاء يضمنون البقاء في الأهلي
البورصة تربح 26 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم الأحد
رئيس الوزراء يفتتح منطقة لوجيستية تابعة لشركة موانيء دبي العالمية
بالأسماء.. إصابة 11 معلم ومعلمة بعضهم حالته خطيرة في حادث بسوهاج
أخبار البلد

رئيس الوزراء يفتتح منطقة لوجيستية تابعة لشركة موانيء دبي العالمية

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
كتب محمود مطاوع

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء منطقة لوجيستية تابعة لشركة موانيء دبي العالمية بمنطقة السخنة .

واستمع مدبولي لشرح حول المنطقة اللوجستية لشركة موانئ دبي بمنطقة السخنة .

كان قد افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، خلال زيارته لمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مصنع "تشينج شان للصناعة" الواقع ضمن نطاق المطور الصناعي تيدا مصر للاستثمار.

وخلال افتتاح المصنع أكد رئيس مجلس الوزراء أن هذا المشروع يأتي ضمن الجهود المستمرة لتوطين الصناعات المعدنية، التي تمثل ركيزة أساسية في العديد من القطاعات الإنتاجية، مشيرًا إلى أن الحكومة تولي أهمية خاصة لدعم الاستثمارات الجادة القادرة على تعزيز قدرات الصناعة الوطنية ورفع نسب التشغيل.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من لين تشينج جيا، رئيس مجلس إدارة المصنع، حول آلية عمل ماكينات التشريح وتشكيل المواسير والتلميع كما اطلع الدكتور مصطفى مدبولي على المنتجات النهائية للمصنع.

وقال "جيا" إن المصنع يُعد من المشروعات الصناعية المتخصصة في إنتاج المواسير الصلب الملحومة والمسحوبة ولوازمها، وتصنيع الأثاث المعدني، إلى جانب تشكيل وتقطيع منتجات الصاج والإستانلس بجميع أنواعه.

وأوضح أن المصنع مُقام على مساحة 25 ألف متر مربع، باستثمارات تصل إلى 4,5 مليون دولار، ويبلغ إنتاجه السنوي نحو 17 ألف طن من المنتجات المعدنية المتنوعة، كما يتيح المصنع 120 فرصة عمل مباشرة.

وأوضح أن المصنع ينتج 100 ألف طن سنويًا من مواسير الاستانلس، و4800 طن سنويًا من ألواح الاستانلس، و2400 طن سنويًا من الأثاث المعدني المتنوع.

فيما أشار وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى أن هذا المشروع يُجسد تنوع القاعدة الصناعية بالمنطقة الاقتصادية، ويؤكد على الثقة المتزايدة للمستثمرين في بيئة العمل بالهيئة، لافتًا إلى أن البنية التحتية والمرافق ذات المواصفات العالمية التي استثمرت فيها الهيئة بدعم مؤسسات الدولة، كانت ركنًا أساسيًّا في نجاح إنشاء هذه المشروعات المتنوعة داخل الهيئة.

القوات المسلحة تدفع عددا من اللجان التجنيدية إلى محافظة جنوب سيناء لإنهاء المواقف التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن
المسلسل العراقي "علي رشم"
جامعة سوهاج
الفاعليات
