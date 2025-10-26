قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مركز قلب مطروح ينجح في تغيير الصمام الميترالي وثلاثي الشرفات لمسن.. القصة الكاملة
وزير الخارجية يتابع استعدادات الوزارة لافتتاح المتحف المصرى الكبير
موعد مباراة الأهلي وبتروجيت في الدوري والقناة الناقلة
أخويا مات أربع مرات.. فريدة سيف النصر تبكي شقيقها
بقلم محمد عبد اللطيف: المتحف المصري الكبير صرح حضاري يجسد عبقرية المصري القديم وإلهاماً لأجيال المستقبل
ارتاح من الناس.. فريدة سيف النصر تنعي شقيقها بدر الدين
محافظ القاهرة يتابع أعمال المنطقة المحيطة بميدان رمسيس
مفاجأة في ترتيب التاريخ.. رونالدو خارج الثلاثة الكبار
من القسم الثالث لوصافة البريمييرليج.. حكاية نجاح أصغر مالك لنادي سندرلاند
القصة الكاملة لتعذيب أم لأطفالها وتوثيقهم بالحبال داخل الحمام في طنطا
بالأسماء.. ننشر نتيجة انتخابات اللجان النوعية بمجلس الشيوخ
أخبار البلد

مدبولي يفتتح مصنع كيمت للصناعات التكاملية بالسويس بتكلفة 4 ملايين دولار

كتب محمود مطاوع

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مصنع كيمت للصناعات التكاملية في المنطقة الصناعية بهيئة قناة السويس ورافقه وزير الصناعة ووزيرة التنمية المحلية ووزير قطاع الأعمال.

واستمع مدبولي لشرح حول المصنع وإنتاج من الايثانول عالي النقاوة والذي سثع غلي مساحة ١٥٧٥ بتكلفة ٤ ملايين دولار .

وكان قد استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذي لأبرز المشروعات والمُبادرات والأنشطة المُجتمعية بمحافظة السويس؛ وكذا محاور الرؤية المُستقبلية، وذلك خلال مسار جولته بالمحافظة اليوم لافتتاح وتفقد عددٍ من المشروعات.

وأوضح اللواء دكتور طارق حامد الشاذلي، محافظ السويس، تطورات تنفيذ المشروعات التي يتم إنجازها أو الجاري العمل عليها في مختلف القطاعات بالمحافظة، وفيما يخص قطاع الطرق، قدّم شرحاً حول أعمال التطوير المنفذة مستعرضًا ما تم إنجازه في شارع عمر بن عبد العزيز بحي الأربعين، وشارع بورسعيد بحي السويس، بالإضافة إلى الجهود المبذولة حاليًا لتطوير شارع مصر ـ إيران في حي عتاقة، الذي يُعتبر محورًا حيويًا يربط مدينة السويس بالمناطق الصناعية والمجمعات السكنية الجديدة.

وتطرق محافظ السويس إلى قطاع المدارس، موضحًا موقف عددٍ من المدارس الجديدة المُنفذة بالمحافظة، لمختلف المراحل التعليمية، بالإضافة إلى موقف المدارس الجاري إنشاؤها حالياً، وفي مقدمتها مدرسة النيل الدولية، ومدرسة المتفوقين، إلى جانب موقف المدارس القديمة التي خضعت لأعمال الصيانة، وبينها مدرسة الأهرام الصناعية وعدة مدارس أخرى.

المنطقة الصناعية مدبولي التنمية المحلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الشعور بطعم مالح في فمك دون سبب واضح؟ اكتشف الأسباب

بفستان أسطورى.. تفاصيل حفل زفاف أحمد جمال وفرح الموجي

رفقة زوجها.. أسماء أبو اليزيد تتألق بفستان ساحر

