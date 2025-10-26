محافظ قنا: طفرة في الخدمات الصحية بالصعيد.. فيديو

قال الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، إن الخدمات الصحية في الصعيد تمثل أولوية للمواطنين، مشيرًا إلى أن السنوات العشر الأخيرة شهدت طفرة كبيرة في مستوى الوصول والتغطية بالخدمات الطبية داخل المحافظة.

وأوضح المحافظ، في مداخلة مع الإعلامية خلود زهران، في برنامج "أحداث الساعة"، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أنه تم الانتهاء من إنشاء وتشغيل عدد من المستشفيات المركزية الكبرى مثل مستشفى نجع حمادي ومستشفى أبو تشت، بينما تجاوزت نسبة تنفيذ مستشفى دشنا المركزي 80%.

وأضاف أنه ناقش مع الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، خلال زيارته الأخيرة، تطورات العمل في هذه المشروعات لضمان سرعة الانتهاء منها وفق الجدول الزمني المحدد.

وأشار عبدالحليم إلى أن مستشفى قنا بمدينة قنا الجديدة وصل إلى نسبة تنفيذ تقارب 95%، وجارٍ استكمال التجهيزات الطبية تمهيدًا لافتتاحه قريبًا، موضحًا أنه سيكون صرحًا طبيًا يخدم مدينة قنا الجديدة وعاصمة المحافظة، كما أكد أنه تم تسليم أرض مستشفى قوص المركزي إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، مع تخصيص تمويل كامل للمشروع بقيمة 2 مليار جنيه.

وأضاف أن المحافظة تدرس تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص لاستغلال مراكز طب الأسرة ومستشفيات التكامل التي تم تجهيزها مسبقًا ولم تدخل الخدمة بعد، مشيرًا إلى وجود خمس نقاط خدمية سيتم العمل على تشغيلها قريبًا، كما أعلن عن توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الصحة وجامعة جنوب الوادي (جامعة قنا حاليًا) للاستعانة بأطباء كلية الطب في دعم المستشفيات العامة، خاصة في التخصصات النادرة.

وفي خبر وصفه بـ"السار"، كشف المحافظ عن تبرع أحد أبناء قنا بمبلغ 750 مليون جنيه لإنشاء مستشفى للأورام في مركز أبو تشت، مؤكدًا أن وزارة الصحة ستدعم المشروع بالتصميمات الفنية والإشراف، ليكون مؤهلاً لاحقًا للانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل.

