أسماء المصابين الـ 18 في حادث انقلاب ميكروباص على طريق سفاجا - قنا

حصل موقع “صدى البلد” على أسماء 18 شخصًا أصيبوا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالكيلو 35 على طريق سفاجا - قنا.

وكان اللواء أيمن الحمزاوي مدير أمن البحر الأحمر، تلقى إخطارا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، على طريق سفاجا - قنا.

أسماء المصابين

وتبين إصابة كلا من: محمد صلاح إبراهيم، مصطفى رشدي عبده، محمود عبد الستار صادق، أبو المجد ناصر أبو المجد، منتصر إبراهيم سيد، محمد إبراهيم سيد، ثابت عاشور ثابت، سيد محمد السيد، حسام حسن أحمد، قريشي عبده محمد، حمد عبد الفتاح أبو المجد، محمد كمال الدين أحمد، عبد الله محمد عبد العزيز، محمود ثابت نظير، خالد عبد الناصر رشدي، محمد عباس سليمان عبده، بدري حامد عبد الحميد، عمرو محمد عارف.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى سفاجا المركزي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات وبيان سبب وقوع الحادث.