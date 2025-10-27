اجتماع تنسيقي لهيئات منظومة التأمين الصحي الشامل بأسوان

استضاف الدكتور محمد عبد الهادي، مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بأسوان الاجتماع التنسيقي الثاني لهيئات المنظومة، بحضور الدكتور أيمن عبد الله، مدير فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والدكتورة هدى القاضي، مدير فرع هيئة الاعتماد والرقابة الصحية بأسوان، في إطار التعاون والتكامل بين هيئات منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة أسوان.

وخلال الاجتماع، تم مناقشة عدد من الملفات المشتركة ذات الأولوية، وفي مقدمتها آليات التنسيق بين الهيئات الثلاث في التعامل مع التحديات التشغيلية والفنية، لضمان استمرارية تقديم الخدمة بكفاءة وجودة عالية، وتيسير حصول المنتفعين على الرعاية الطبية دون أي معوقات.

كما تمت مناقشة الإجراءات التنظيمية المشتركة بين الجهات المعنية، بما يعزز انسيابية العمل ويحقق التكامل بين الهيئات داخل المنظومة، وقد عُقد الاجتماع بقاعة الاجتماعات بمستشفى المسلة التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة أسوان.

وأكد مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بأسوان، أن هذه الاجتماعات تأتي في إطار التنسيق الدائم بين جهات المنظومة، من أجل التغلب على التحديات وتيسير حصول المنتفعين على الخدمات الطبية بجودة عالية، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية الدكتور أحمد السبكي، نحو تحقيق التكامل المؤسسي وتحسين تجربة المنتفعين.

وشهد الاجتماع حضور الدكتورة ماري نادي، مدير المكتب الفني، والدكتورة أسماء شكري، مدير إدارة الرعاية الثانوية والثالثية، والدكتور نجيب نجيب، مدير إدارة الرعاية الأولية، والدكتورة دعاء الحسيني، مدير إدارة الصيدلة، إلى جانب عدد من مسؤولي الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بأسوان.

ويأتي هذا الاجتماع الذى إستضافه فرع الهيئة ضمن سلسلة من اللقاءات التنسيقية الدورية بين الهيئات الثلاث، بهدف تعزيز كفاءة تقديم الخدمات الطبية، وتحقيق رضا المنتفعين، بما يتماشى مع أهداف مشروع التأمين الصحي الشامل نحو بناء منظومة صحية متكاملة ومستدامة.