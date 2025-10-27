بناء حوكمة حضرية.. محافظ أسوان يشارك بقمة"مدن آسيا والمحيط الهادئ

شارك اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان في الجلسة الإفتتاحية لمؤتمر إعلان دبي حول مستقبل الحوكمة الحضرية، والذي ينعقد بمدينة إكسبو دبي فى الفترة من ٢٧ إلى ٢٩ أكتوبر الجارى بمشاركة أكثر من ١٥٠ عمدة و ٣٥٠ ممثلاً لمدن من مختلف دول آسيا والمحيط الهادئ، ضمن فعاليات قمة مدن آسيا والمحيط الهادئ الخامسة عشرة ومنتدى رؤساء البلديات لعام ٢٠٢٥ .

كما شارك بالمؤتمر أيضًا الدكتور إيمن الشهابى محافظ دمياط ، والدكتور إبراهيم الشهابى نائب محافظ الجيزة .

وشهدت الجلسة إستعراضاً لأهم محاور الإعلان التي تركز على تعزيز الابتكار والتكنولوجيا في إدارة المدن، وبناء حوكمة حضرية أكثر شمولاً واستدامة ، إلى جانب تمكين المجتمعات المحلية ودعم التحول الرقمي لتحقيق مدن أكثر مرونة وقدرة على مواجهة التحديات البيئية والاجتماعية والاقتصادية .

الحوكمة الحضرية

وأكد المحافظ أن مشاركة محافظة أسوان تأتي في إطار حرص الدولة المصرية على تبادل الخبرات الدولية وتبني نماذج الإدارة الحضرية الذكية بما يتوافق مع رؤية مصر ٢٠٣٠ ، مشيراً إلى أن المحافظة تولي اهتماماً خاصاً بتطوير البنية التحتية وتعزيز الاستدامة الحضرية وتحسين جودة الحياة للمواطني .

وكشف الدكتور إسماعيل كمال بأن إعلان دبي يمثل خارطة طريق جديدة نحو نموذج متوازن للحوكمة الحضرية يجمع بين الابتكار والشمول والاستدامة طويلة الأمد .

وأكد المحافظ على التزام أسوان بدعم المبادئ الواردة في الإعلان والإستفادة من التجارب الناجحة المطروحة فى المؤتمر ضمن رؤية المحافظة المستقبلية سواء فى مشروعات التطوير مع دعم البنية التحتية الخدمية التى تجعلها أكثر جاهزية لقطاعات السياحة والإستثمار ، وأيضاً لإستضافة المؤتمرات والمنتديات والأحداث العالمية والمحلية .

وفى ظل الرؤية الجديدة التى تنتهجها محافظة أسوان لتعزيز برامج ريادة الأعمال المبتكرة والمستدامة فى قطاع السياحة بالتعاون مع شركاء النجاح تنفيذاً لتوجيهات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، فقد تم تنظيم ورشة عمل مشروع السياحة المستدامة فى صعيد مصر الممول من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولى من أجل التنمية ( AECID ) لإنتاج وتسويق المشاريع الناشئة.