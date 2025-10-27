قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأردن وقطر تحثان على الالتزام بوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات إلى غزة
الأزهر للفتوى: التربية بالمعايشة وتعهد الطفل بالتوجيهات من حقوقه في الإسلام
عبدالغفار يشارك في الجلسة الافتتاحية لملتقى الصحة العالمي بالرياض
شيخ الأزهر: لا سلام في الشرق الأوسط دون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة
العاهل الأردني: نحن ومصر على استعداد لتدريب قوات الأمن الفلسطينية بأعداد كبيرة
جدل برلماني حول مشروع الروشتة الطبية الرقمية.. نائبة: ستحدد جهات صرف الأدوية للمريض.. ونائب: من الصعب تعميمه
بعد مبادرة البنك المركزي.. خطوات فتح حساب بنكي للمصريين بالخارج
رئيس الوزراء يتابع الملفات المشتركة بين "التنمية المحلية" و"المالية"
شيخ الأزهر: لا سلام فى الشرق الأوسط بدون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة
تفاصيل جديدة في سرقة متحف اللوفر بعد القبض على اللصين بمطار شارل ديجول
اشتروا أراضي وعقارات.. القبض على 4 تجار مخدرات غسلوا 70 مليون جنيه
بيراميدز يحسم الجدل بشأن التعاقد مع ديانج
محافظات

بناء حوكمة حضرية.. محافظ أسوان يشارك بقمة"مدن آسيا والمحيط الهادئ

محمد عبد الفتاح

شارك اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان في الجلسة الإفتتاحية لمؤتمر إعلان دبي حول مستقبل الحوكمة الحضرية، والذي ينعقد بمدينة إكسبو دبي فى الفترة من ٢٧ إلى ٢٩ أكتوبر الجارى بمشاركة أكثر من ١٥٠ عمدة و ٣٥٠  ممثلاً لمدن من مختلف دول آسيا والمحيط الهادئ، ضمن فعاليات قمة مدن آسيا والمحيط الهادئ الخامسة عشرة ومنتدى رؤساء البلديات لعام ٢٠٢٥  .

كما شارك بالمؤتمر أيضًا الدكتور إيمن الشهابى محافظ دمياط ، والدكتور إبراهيم الشهابى نائب محافظ الجيزة .

وشهدت الجلسة إستعراضاً لأهم محاور الإعلان التي تركز على تعزيز الابتكار والتكنولوجيا في إدارة المدن، وبناء حوكمة حضرية أكثر شمولاً واستدامة ، إلى جانب تمكين المجتمعات المحلية ودعم التحول الرقمي لتحقيق مدن أكثر مرونة وقدرة على مواجهة التحديات البيئية والاجتماعية والاقتصادية .

الحوكمة الحضرية

وأكد المحافظ أن مشاركة محافظة أسوان تأتي في إطار حرص الدولة المصرية على تبادل الخبرات الدولية وتبني نماذج الإدارة الحضرية الذكية بما يتوافق مع رؤية مصر ٢٠٣٠  ، مشيراً إلى أن المحافظة تولي اهتماماً خاصاً بتطوير البنية التحتية وتعزيز الاستدامة الحضرية وتحسين جودة الحياة للمواطني .

وكشف  الدكتور إسماعيل كمال بأن إعلان دبي يمثل خارطة طريق جديدة نحو نموذج متوازن للحوكمة الحضرية يجمع بين الابتكار والشمول والاستدامة طويلة الأمد .

وأكد المحافظ على التزام أسوان بدعم المبادئ الواردة في الإعلان والإستفادة من التجارب الناجحة المطروحة فى المؤتمر ضمن رؤية المحافظة المستقبلية سواء فى مشروعات التطوير مع دعم البنية التحتية الخدمية التى تجعلها أكثر جاهزية لقطاعات السياحة والإستثمار ، وأيضاً لإستضافة المؤتمرات والمنتديات والأحداث العالمية والمحلية .

وفى ظل الرؤية الجديدة التى تنتهجها محافظة أسوان لتعزيز برامج ريادة الأعمال المبتكرة والمستدامة فى قطاع السياحة بالتعاون مع شركاء النجاح تنفيذاً لتوجيهات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، فقد تم تنظيم ورشة عمل مشروع السياحة المستدامة فى صعيد مصر الممول من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولى من أجل التنمية ( AECID ) لإنتاج وتسويق المشاريع الناشئة.

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

