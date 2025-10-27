قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فقدان 2 من طاقمها..غرق سفينة صينية بعد اصطدامها بأخرى
اصطفاف العشرات من شاحنات المساعدات أمام معبر رفح تمهيدا لدخول غزة
شاب ينهى حياة شقيقه بطلقات نارية خلال مشاجرة بقنا
السقف وقع عليهم..إصابة 3 أشخاص في انهيار عقار كورنيش الاسكندرية
سقط على السكان.. انهيار جزئي بعقار على طريق الكورنيش بالإسكندرية
هل يجوز للأب كتابة ممتلكاته لبناته قبل وفاته لحرمان أشقائه من الميراث؟
الحكم في دعوى بطلان الحجز على ممتلكات إبراهيم سعيد.. غدًا
بين الفائدة والخطر| كيف تجعل الخضروات والفاكهة آمنة
هل كثرة الإنجاب باب للرزق؟.. الإفتاء تصحح 6 أخطاء شائعة
بشرى لـ 11 مليون مصري.. تفاصيل صرف معاشات نوفمبر 2025
بعد تراجع 100 جنيه.. أسعار الذهب في مصر مستهل الإثنين
دوري مدارس مصر |5مراحل للمسابقة والتسجيل حتى 5 نوفمبر عبر هذا الرابط
محافظات

أسعار الخضراوات والفاكهة في أسوان اليوم الاثنين 27-10-2025

الخضراوات والفاكهة
الخضراوات والفاكهة
محمد عبد الفتاح

نستعرض أسعار الخضراوات والفاكهة في أسواق محافظة أسوان، اليوم الاثنين الموافق : 27/10/2025.

أسعار الخضراوات:

تتراوح أسعار الطماطم للكيلو بين 15 و25 جنيهًا للكيلو على حسب جودتها.

كيلو البطاطا 10 جنيهات.

الجزر 15 جنيهًا.

البطاطس 10 جنيهات للكيلو.

الخيار 15 جنيهًا.

الملوخية سعرها 10 جنيهات.

البامية الزيرو بـ 50 جنيها. 

وتراوح سعر البصل 12.5 جنيه للكيلو للنوعين الأبيض والأحمر.

الباذنجان 10 جنيهات.

الباذنجان الأبيض الحشو بـ 15 جنيهًا.

الفلفل الأخضر 20 جنيهًا.

الفلفل الشطة بـ15 جنيهًا.

الفلفل الألوان 50 جنيهًا.

الكوسة الحشو بـ 20 جنيهًا.

الثوم البلدى 130 جنيها.

الليمون 30 جنيهًا. 

البنجر 10 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

سعر كيلو البلح البارحى من 50 جنيهًا.

البلح النوع العادى الأحمر والأصفر تراوح سعره بين 20 و25 جنيهًا.

سعر كيلو الجوافة 20 جنيهًا.

العنب 35 جنيهًا.

التفاح البلدى والأصفر والأحمر تراوح من 60 لـ100جنيه للكيلو.

الكنتالوب السكري 40 جنيهًا للكيلو.

الموز البلدي 25 جنيهًا للكيلو.

المانجو 50 جنيهاً.

يذكر أن محافظة أسوان تشهد توافدًا كبيرًا للأهالي على الأسواق الأسبوعية الشعبية، أبرزها:

سوق الأربعاء بمدينة إدفو.

سوق الخميس بمدينة أسوان ومركز كوم أمبو.

سوق الاثنين بمركز نصر النوبة.

وتتميز هذه الأسواق بأسعار مناسبة مقارنة بالمحال التجارية، ما يجعلها محط إقبال الأهالي على الخضروات والفواكه والطيور ومنتجات المأكولات المتنوعة.

