إقبال واسع من الجالية المصرية في الأردن على التصويت وانتظام العملية الانتخابية
روسيا تعلن السيطرة على بلدة جديدة جنوب أوكرانيا
يجب أن نكون مستعدين.. روسيا تحذر من عواقب استئناف التجارب النووية الأمريكية
توروب: نعرف أهمية مواجهة الزمالك.. وجئنا من أجل لقب السوبر وليس لمجرد المشاركة
واشنطن تشتعل بالسخرية.. ترامب ينام على الهواء مباشرة| شاهد
الأرصاد: كتل هوائية صحراوية تتسبب في ارتفاع درجات الحرارة| تفاصيل
الاحتلال يخرق هدنة غزة.. استشهاد وإصابة فلسطينيين بمخيم البريج
هل يحصل طلاب المدارس على إجازة خلال انتخابات مجلس النواب 2025؟ توضيح عاجل
نجاحات أمنية متتالية.. وزير الداخلية يراجع مع مساعديه خطط تأمين انتخابات النواب
22 نوفمبر.. تأجيل أولى جلسات دعوى وقف تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم
فى عيد ميلاده.. قصة رفض محيي إسماعيل تقبيل سعاد حسني وتجسيده لـ معمر القذافي
يضيف 16 مليون قدم مكعب يوميا..كشف جديد للغاز بالصحراء الغربية
أخبار البلد

في دقائق.. استخراج شهادة ميلاد 2025

محمد غالي

تشهد منظومة الخدمات الحكومية في مصر تطورا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، خاصة فيما يتعلق بخدمات الأحوال المدنية، حيث أتاحت وزارة الداخلية ممثلة في قطاع الأحوال المدنية أكثر من وسيلة لاستخراج الوثائق الرسمية، سواء عبر المكاتب التقليدية أو الماكينات الذكية المنتشرة في الشوارع والمولات، أو من خلال الخدمات الإلكترونية عبر الإنترنت.

يأتي ذلك ضمن خطة الدولة للتحول الرقمي وتيسير حصول المواطنين على الأوراق الثبوتية بسهولة وسرعة، مع ضمان جودة الخدمة ودقتها.

شهادة ميلاد 

ماكينات الأحوال المدنية الذكية

أطلقت وزارة الداخلية ماكينات الأحوال المدنية الذكية كأحد الحلول المبتكرة لتخفيف الضغط على مكاتب السجل المدني وتقديم خدمة سريعة وآمنة للمواطنين.

وتنتشر هذه الماكينات في عدد من المولات الكبرى والمطارات والأماكن الحيوية بعدة محافظات، حيث يمكن من خلالها استخراج وثائق الأحوال المدنية مثل شهادة الميلاد، وشهادة الوفاة، وقسيمة الزواج، وقسيمة الطلاق، خلال دقائق معدودة دون تدخل بشري.

وتعمل هذه الماكينات على مدار 24 ساعة يوميا، مقابل رسوم رمزية قدرها 50 جنيها تدفع نقدا في الماكينة.

وتتميز الخدمة بسهولة الاستخدام ودقة البيانات، ما يجعلها الخيار الأسرع للحصول على المستندات الرسمية في أي وقت دون الحاجة للانتظار في الطوابير.

استخراج وثائق الأحوال المدنية أون لاين

وفي إطار التوسع في الخدمات الرقمية، وفرت وزارة الداخلية إمكانية استخراج شهادات الميلاد وباقي الوثائق المميكنة أون لاين عبر موقعها الرسمي، لتسهيل الإجراءات على المواطنين داخل مصر وخارجها.

وتتم عملية التقديم الإلكتروني باتباع الخطوات التالية:
    1.    الدخول إلى موقع وزارة الداخلية عبر الرابط https://moi.gov.eg/￼.
    2.    تسجيل حساب جديد أو تسجيل الدخول للحساب القائم.
    3.    اختيار خدمة “الإنترنت للمواطنين”.
    4.    تحديد نوع الوثيقة المطلوبة مثل “شهادة ميلاد”.
    5.    إدخال بيانات مقدم الطلب، وتشمل الرقم القومي، والبريد الإلكتروني، ورقم الهاتف الأرضي، ورقم الهاتف المحمول، والعنوان الكامل.
    6.    اختيار وسيلة سداد الرسوم سواء إلكترونيا أو عند استلام الوثيقة من مندوب التوصيل.

خطوة نحو التحول الرقمي الشامل

تأتي هذه الإجراءات ضمن جهود الدولة لتعزيز التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات الحكومية، حيث تسعى وزارة الداخلية إلى توسيع نطاق الخدمات الذكية لتشمل مختلف الوثائق الرسمية، بما يسهم في تقليل التكدس داخل المكاتب الحكومية، وتوفير الوقت والجهد على المواطنين.

وبذلك، أصبح بإمكان المواطنين استخراج وثائقهم الرسمية بسهولة تامة، سواء من الماكينات الذكية المنتشرة في الشوارع والمولات أو من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية، في خطوة تعكس التزام الدولة بتطوير الأداء الحكومي والانتقال نحو خدمات أكثر مرونة وتطورا تلبي احتياجات المواطنين في أسرع وقت ممكن.

