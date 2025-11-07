قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الكهرباء يبحث انشاء مشروع متكامل للطاقات المتجددة بسيناء
أسعار الدواجن تسجل 58 جنيه.. شعبة الدواجن تعلن مفاجأة
من برلين إلى بريتوريا.. رسائل حاسمة من الرئيس السيسي تحدد ملامح التعاون مع 6 دول
زخم غير مسبوق.. آلاف الزوار يتوافدون على المتحف المصري الكبير
الناتو يعزز التعاون مع قطاع الشحن البحري العالمي خلال تدريبات دايناميك ماستر 25
أبو شقة: القانون أقر ضمانات غير مسبوقة لخروج الانتخابات البرلمانية بشفافية
زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب خليج كاليفورنيا
آرني سلوت: لست متفاجئ بعد انتفاضة ليفربول
انطلاق تدريبات ضربة الصقر 2025 في إيطاليا بمشاركة قوات جوية من 5 دول بالناتو
ريهام عبد الغفور تخوض ماراثون رمضان 2026 بـ"حياة نرجس" l خاص
وزير الآثار يبحث فرص جذب الاستثمارات السياحية وشركات السفر البريطاني
قرار بشأن بلوجر الجيزة.. تفبرك قصص عن زنـ.ـا المحارم من أجل الأرباح
ديني

هل تجب الزكاة على شهادات الاستثمار؟.. الإفتاء تجيب

هل تجب الزكاة على شهادات الاستثمار
هل تجب الزكاة على شهادات الاستثمار
شيماء جمال

قمت بتحرير شهادة استثمار لابنتي، فهل تجب فيها الزكاة؟ سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية.

وقالت عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك إنه لا زكاة في شهادات الاستثمار الخاصة بالبنت إذا لم تبلغ قيمتها نصاب الزكاة الشرعي، وعند بلوغها النصاب ومرور حول هجري عليها تجب فيها الزكاة بمقدار 2.5%.

شهادات الاستثمار

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه يجوز إخراج زكاة المال من فوائد شهادات الاستثمار.

وأضاف «عثمان» فى إجابته عن سؤال، «هل يجوز إخراج زكاة المال من فوائد شهادات الاستثمار؟»، أن هذه الفوائد الثابتة الناتجة من شهادات الاستثمار حلال؛ ويجوز استخدامها فى جميع المعاملات.

وأشار أمين الفتوى، إلى أن الزكاة تكون من أصل المال والربح؛ بإخراج 2.5% منه، فى نهاية العام، منوها بأن زكاة المال تجب إذا بلغ النصاب؛ ومقداره 85 جراما من الذهب عيار 21، ومر عليه عام هجري؛ فنخرج على المال حينئذ 2.5% زكاة.

وقال الدكتور محمد عبد السميع، مدير إدار الفروع الفقهية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن شهادات الاستثمار مباحة شرعا ولا شيء فيها.

وأضاف « عبد السميع» فى إجابته عن سؤال: « ما حكم شهادات الاستثمار والزكاة الواجبة فيها ومتي تخرج؟» أن مسألة إخراج الزكاة على شهادات الاستثمار متعلق بأمرين: أولا: إذا كان الشخص لا يأخذ من عائد هذه الشهادات شيئا يصرف منه على متطلبات حياته اليومية من أكل وشرب وغيره، وجب عليه الزكاة فيها بإخراج القيمة المستحقة وهي 2.5 % على رأس السنة الهجرية؛ بإخراجها على كامل المبالغ الموجودة فى الشهادات وعائدها مرة فى السنة.

وتابع «عبد السميع» عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلا: إنه إذا كان الشخص يسحب من عائد هذه الشهادات باستمرار كل شهر أو ثلاثة شهور مثلا؛ ليصرف منه على متطلبات حياته؛ وجب عليه إخراج عشر العائد؛ فإذا كان العائد 1000 على سبيل المثال يخرج صاحبه 100 جنيه، وإذا كان 10000 يخرج 1000.

حكم شهادات الاستثمار وودائع البنوك

قال الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن وضع المال في البنك على هيئة وديعة أو شهادة استثمار، وأخذ العائد على هذا المال جائز شرعا؛ لأنه من قبيل التمويل.

وأضاف «عبدالسميع» في فيديو بثته دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردا على سؤال: ما حكم شهادات الاستثمار وودائع البنوك؟ أن المودع أو صاحب شهادة الاستثمار عندما يضع ماله في البنك، يقوم بتمويل مشروعات البنك، وبدوره يحدد البنك للممول قيمة من ربح هذه المشروعات.

وأشار إلى أن هذه الصورة مقبولة لدى الفقهاء فى الوقت الراهن.

