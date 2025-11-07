رئيس جامعة حلوان: الشهادة الدولية فى الابتكار نقطة فارقة بمسيرة التعليم العالي

أشاد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، بالإنجاز التاريخي الذي حققته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بحصولها على شهادة "المنظمة الحكومية المبتكرة المعتمدة" من المعهد العالمي للابتكار (GInI)، بتقدير خمس نجوم، وهو أعلى تصنيف دولي في مجال إدارة الابتكار المؤسسي.

وأكد الدكتور قنديل أن هذا الاعتماد الدولي يمثل نقطة تحول فارقة في مسيرة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، ويعكس الرؤية الاستراتيجية الطموحة التي تتبناها الوزارة بقيادة الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نحو ترسيخ الابتكار كمكون أساسي في منظومة التشغيل الحكومي، وتحقيق التحول إلى اقتصاد معرفي مستدام.

وأضاف رئيس جامعة حلوان أن هذا الإنجاز يعكس نضج المنظومة المؤسسية داخل الوزارة، ويؤكد قدرتها على قيادة التحول المعرفي والابتكاري من خلال سياسات وبرامج قابلة للتطبيق، مشيرًا إلى أن الجامعات المصرية، وفي مقدمتها جامعة حلوان، ستواصل دعم هذا التوجه من خلال تعزيز بيئة الابتكار داخل الحرم الجامعي، وتطوير المناهج والبرامج الأكاديمية بما يتماشى مع أولويات التنمية واحتياجات سوق العمل.

وأوضح الدكتور قنديل أن جامعة حلوان، باعتبارها إحدى الجامعات الحكومية الرائدة، تثمّن جهود الوزارة في بناء منظومة تعلم وابتكار مستدامة، وتؤكد التزامها بالمشاركة الفاعلة في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، وتطوير مراكز الابتكار والحاضنات الجامعية، بما يسهم في دعم تنافسية الدولة وتعزيز مكانة مصر إقليميًا وعالميًا في مجالات التعليم والبحث والتطوير.

واختتم رئيس جامعة حلوان تصريحه بالتأكيد على أن هذا الاعتماد الدولي ليس فقط شهادة تقدير، بل هو دعوة للعمل المستمر والتطوير المتواصل، مشددًا على أهمية مواصلة الاستثمار في الإنسان، وتبني نهج الابتكار كأداة للتغيير الإيجابي، وتحقيق التنمية الوطنية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.

