مصدر لـ"صدى البلد": قرابة 30 ألف شخص زارو الأهرامات اليوم

قال مصدر مطلع بـ منطقة أهرامات الجيزة، أن زيارت منطقة الأهرامات اليوم الجمعة شهدت توافد غير مسبوق، وصلت إلى قرابة الـ 30 ألف زائر.

الأهرامات



أوضح المصدر في تصريح لـ"صدى البلد"، أن زيارة منطقة الأهرامات بعد عملية التطوير التي شهدها أصبحت أكثر تنظيما، عبر خطوط سير منضبطة ونسبة تقاطر بين الأتوبيسات كل 3 دقائق تقريباً.



أشار المصدر، إلى أن اليوم شهد انتظام في حركة الزيارة، ومتابعة لحظية من أثريين المنطقة، في ظل توافد الاعداد بالآف، وهو الامر المتوقع والذى استعددنا له.



يذكر أن على جانب أخر نظراً للإقبال الكبير من الزائرين على زيارة المتحف المصري الكبير اليوم الجمعة الموافق 7 نوفمبر 2025، فقد تم بيع جميع تذاكر زيارة المتحف ووصول الأعداد إلى السعة التشغيلية الكاملة المقررة لليوم داخل المتحف.



وأعلنت إدارة المتحف عن إيقاف حجز وبيع تذاكر الدخول لليوم فقط، سواء من خلال نظام الحجز الإلكتروني عبر الموقع الرسمي أو من خلال شباك التذاكر ببوابة المتحف، على أن يُستأنف فتح باب الحجز غداً السبت الموافق 8 نوفمبر 2025.

وتؤكد إدارة المتحف أن جميع الحجوزات المؤكدة مسبقاً عبر القنوات الرسمية سارية كما هي، وسيتم استقبال حامليها كالمعتاد دون أي تغيير.



وتتوجه إدارة المتحف بخالص الشكر والتقدير لجميع الزائرين على تفهّمهم وتعاونهم، وعلى الحماس الكبير الذي يعكس مكانة المتحف كأحد أهم الوجهات الثقافية العالمية.

كما تُهيب إدارة المتحف بالراغبين في الزيارة مستقبلاً إلى حجز تذاكرهم مسبقاً عبر الموقع الرسمي، www.gem.eg لضمان سهولة التنظيم وتقديم تجربة زيارة مميزة داخل هذا الصرح الثقافي الفريد.