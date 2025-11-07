قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
باحث أثري: مشهد زيارات المتحف الكبير والأهرامات يفرح ..صور

المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير
محمد الاسكندرانى

قال الباحث الاثري تامر المنشاوي، أن اليوم الجمعة شهد المتحف المصري الكبير ومنطقة آثار الأهرامات، توافد الآف السائحين من أجل الزيارة، لتؤكد عظمة التاريخ والحضارة المصرية القديمة.

 أكد المنشاوي لـ"صدى البلد"، أن حجم الزيارات الضخم والغير مسبوق يدعم السياحة الداخلية والخارجية،لافتاً إنها رسالة للعالم بقدرة مصر على جذب الزائر المحلي قبل الأجنبي.

المتحف المصري الكبير


ووصف الباحث الأثري، افتتاح المتحف المصري الكبير بـ أيقونة ورمزاً يعبر عن حضارة مصر، وأن التجربة المتكاملة التي تجمع بين المتحف والأهرامات صنعت حالة مبهرة اليوم، حيث تحوّل المكان إلى ساحة احتفال بالهوية المصرية عبر العصور.

تابع قائلا: أن الزيارت على منطقة الأهرمات من المصريين والأجانب كانت غير مسبوقة، مؤكداً أن الأرقام في الزيارات تفوقت عن باقي الأيام على مدار العام الحالي.

يذكر أن نظراً للإقبال الكبير من الزائرين على زيارة المتحف المصري الكبير اليوم الجمعة الموافق 7 نوفمبر 2025، فقد تم بيع جميع تذاكر زيارة المتحف ووصول الأعداد إلى السعة التشغيلية الكاملة المقررة لليوم داخل المتحف.

وأعلنت إدارة المتحف عن إيقاف حجز وبيع تذاكر الدخول لليوم فقط، سواء من خلال نظام الحجز الإلكتروني عبر الموقع الرسمي أو من خلال شباك التذاكر ببوابة المتحف، على أن يُستأنف فتح باب الحجز غداً السبت الموافق 8 نوفمبر 2025.

وتؤكد إدارة المتحف أن جميع الحجوزات المؤكدة مسبقاً عبر القنوات الرسمية سارية كما هي، وسيتم استقبال حامليها كالمعتاد دون أي تغيير.

وتتوجه إدارة المتحف بخالص الشكر والتقدير لجميع الزائرين على تفهّمهم وتعاونهم، وعلى الحماس الكبير الذي يعكس مكانة المتحف كأحد أهم الوجهات الثقافية العالمية.

كما تُهيب إدارة المتحف بالراغبين في الزيارة مستقبلاً إلى حجز تذاكرهم مسبقاً عبر الموقع الرسمي، www.gem.eg لضمان سهولة التنظيم وتقديم تجربة زيارة مميزة داخل هذا الصرح الثقافي الفريد.
 

