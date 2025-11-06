جامعة القاهرة تهنئ التعليم العالي بحصولها على شهادة "المنظمة الحكومية المبتكرة" بخمس نجوم من المعهد العالمي للابتكار

تتقدم جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد سامي عبدالصادق، بخالص التهنئة والتقدير إلى الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وجميع العاملين بالوزارة، بمناسبة حصول الوزارة على شهادة "المنظمة الحكومية المبتكرة المعتمدة" (Certified Government Innovative Organization – CGInO) بتقدير خمس نجوم من المعهد العالمي للابتكار (GInI)، وهو أعلى تصنيف دولي في مجال إدارة الابتكار المؤسسي.

وأكد الدكتور محمد سامي عبدالصادق أن هذا الإنجاز يعكس حجم التطور المؤسسي الذي تشهده وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وقدرتها على تبني فكر الابتكار كمنهج عمل، وإرساء نموذج إداري قائم على المعرفة والإبداع، بما يتسق مع مستهدفات الدولة المصرية ورؤية مصر 2030 في التحول نحو الاقتصاد القائم على المعرفة.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة أن حصول الوزارة على هذا الاعتماد العالمي المرموق يمثل تتويجًا لمسار وطني جاد يقوده فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، نحو تمكين مؤسسات الدولة من مواكبة متطلبات العصر وتعزيز القدرة التنافسية المصرية على المستويين الإقليمي والدولي، مؤكدًا أن جامعة القاهرة – باعتبارها إحدى الجامعات الوطنية الرائدة – تشارك الوزارة رؤيتها في ترسيخ الابتكار كقيمة مؤسسية وثقافة عمل داخل منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأشار رئيس جامعة القاهرة إلى أن هذا التتويج الدولي يُعد حافزًا لجميع الجامعات المصرية لمواصلة تطوير منظوماتها الأكاديمية والبحثية والإدارية، وتعزيز قدراتها على إدارة المعرفة وتحويل الأفكار إلى تطبيقات عملية ذات أثر مجتمعي واقتصادي ملموس، مؤكدًا حرص الجامعة على الاستمرار في تنفيذ خططها واستراتيجيتها في مجال الابتكار والتحول الرقمي، بما يسهم في تحقيق التكامل مع جهود الوزارة نحو بناء منظومة تعليمية وبحثية مستدامة.

واختتم الدكتور محمد سامي عبدالصادق تصريحه بالإشادة بجهود فريق العمل بوحدة الابتكار المؤسسي بالوزارة، وبما تم تحقيقه من إنجاز وطني جديد يضاف إلى رصيد الدولة المصرية في المحافل الدولية، متمنيًا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي مزيدًا من النجاح والريادة في مسيرتها نحو التميز المؤسسي والابتكار المستدام.