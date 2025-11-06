قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عم الضحايا المتوفين في حريق بشبرا الخيمة: باب الشقة كان مكهرب بسبب ماس
الاحتلال الإسرائيلي يقتحم عدة أحياء ومناطق في محافظة رام الله والبيرة ويداهم متجرًا
ترامب يعتزم استضافة قادة آسيا الوسطى وسط تصاعد السباق على الموارد
التصريح بدفن ضحايا حريق شقة بيجام بشبرا الخيمة
هل أنت جاهز لتجربة iOS 26.1.. مزايا جديدة ستغير طريقة استخدامك لـ آيفون
خبيرة في الشئون الأفريقية: قوى ظلامية وراء ما يحدث بالسودان للاستيلاء على ثرواتها.. فيديو
ويتكوف: سأعلن مساء اليوم انضمام بلد جديد إلى الاتفاقيات الإبراهيمية
مسئولون إسرائيليون: سننزع سلاح حزب الله عنوة إذا لم يقم الجيش اللبناني بذلك
بالأسعار.. الإسكان تزف خبرا سارا للمواطنين بشأن وحدات سكنية جديدة
مفاجأة سارة للموظفين في يناير 2026
موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص
الإفراج عن هانيبال القذافي في لبنان بعد تخفيض الكفالة إلى 900 ألف دولار
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
جامعة القاهرة تهنئ التعليم العالي بحصولها على شهادة "المنظمة الحكومية المبتكرة" بخمس نجوم من المعهد العالمي للابتكار

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
حسام الفقي

تتقدم جامعة القاهرة، برئاسة  الدكتور محمد سامي عبدالصادق، بخالص التهنئة والتقدير إلى  الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وجميع العاملين بالوزارة، بمناسبة حصول الوزارة على شهادة "المنظمة الحكومية المبتكرة المعتمدة" (Certified Government Innovative Organization – CGInO) بتقدير خمس نجوم من المعهد العالمي للابتكار (GInI)، وهو أعلى تصنيف دولي في مجال إدارة الابتكار المؤسسي.

وأكد الدكتور محمد سامي عبدالصادق أن هذا الإنجاز يعكس حجم التطور المؤسسي الذي تشهده وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وقدرتها على تبني فكر الابتكار كمنهج عمل، وإرساء نموذج إداري قائم على المعرفة والإبداع، بما يتسق مع مستهدفات الدولة المصرية ورؤية مصر 2030 في التحول نحو الاقتصاد القائم على المعرفة.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة أن حصول الوزارة على هذا الاعتماد العالمي المرموق يمثل تتويجًا لمسار وطني جاد يقوده فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، نحو تمكين مؤسسات الدولة من مواكبة متطلبات العصر وتعزيز القدرة التنافسية المصرية على المستويين الإقليمي والدولي، مؤكدًا أن جامعة القاهرة – باعتبارها إحدى الجامعات الوطنية الرائدة – تشارك الوزارة رؤيتها في ترسيخ الابتكار كقيمة مؤسسية وثقافة عمل داخل منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأشار رئيس جامعة القاهرة إلى أن هذا التتويج الدولي يُعد حافزًا لجميع الجامعات المصرية لمواصلة تطوير منظوماتها الأكاديمية والبحثية والإدارية، وتعزيز قدراتها على إدارة المعرفة وتحويل الأفكار إلى تطبيقات عملية ذات أثر مجتمعي واقتصادي ملموس، مؤكدًا حرص الجامعة على الاستمرار في تنفيذ خططها واستراتيجيتها في مجال الابتكار والتحول الرقمي، بما يسهم في تحقيق التكامل مع جهود الوزارة نحو بناء منظومة تعليمية وبحثية مستدامة.

واختتم الدكتور محمد سامي عبدالصادق تصريحه بالإشادة بجهود فريق العمل بوحدة الابتكار المؤسسي بالوزارة، وبما تم تحقيقه من إنجاز وطني جديد يضاف إلى رصيد الدولة المصرية في المحافل الدولية، متمنيًا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي مزيدًا من النجاح والريادة في مسيرتها نحو التميز المؤسسي والابتكار المستدام.

المتهم

سترت بنتي وخدت حقي.. قا.تل صاحب مطعم شهير بحلوان: ظلمني 16 سنة

المياه

مساء الجمعة.. قطع المياه لمدة 8 ساعات عن بعض مناطق الجيزة

صورة السيارة

الصور الأولى لـ حادث تفحم سيارة بالإسكندرية ومصرع ركابها الثلاثة

المجني عليه

المتهم توعده في فيديو.. تفاصيل مقتل صاحب أشهر محل كشري في حلوان

جريمة مقتل صاحب مكرونة ابو رجيلة

أول صور من مسرح جريمة مقتل صاحب مكرونة أبو رجيلة في حلوان

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بعقد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي .. 14 ديسمبر

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يقفز من جديد.. صعود مفاجئ في سعر الذهب اليوم الخميس

هدير عبد الرازق

في حالة انهيار.. هدير عبد الرازق داخل "سجن النسا" عقابا على خدش الحياء

بوستر أغنية حبيت لمصطفي قمر

مصطفى قمر يطرح أغنية حبيت من ألبومه الجديد بتوقيع عمرو مصطفى

علاء مصطفي

وفاة مدير الإنتاج بالتلفزيون علاء مصطفى.. ونقابة المهن السينمائية تنعاه

إيهاب فهمي

رمضان 2026 .. إيهاب فهمي ينضم إلى مسلسل السرايا الصفرا

بالصور

وهران تحتفي بالفنان منذر رياحنه في حفل تكريمي استثنائي

منذر رياحنة

ما الذي يحدث لجسمك عند إضافة الكركم إلى قهوتك الصباحية؟.. فوائد مذهلة

فوائد دمج الكركم مع فنجان القهوة الصباحي

بعد مأساة شبرا الخيمة.. كيف تتجنب حرائق شاحن الموبايل؟ |نصائح مهمة

طرق لتجنّب حدوث حرائق بسبب شاحن الموبايل

الجيش الثالث الميداني يستقبل شيوخ وعواقل السويس وجنوب سيناء تعزيزاً لأواصر الترابط مع المجتمع

قيادة الجيش الثالث الميداني تستقبل عددا من شيوخ وعواقل القبائل وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمحافظتي السويس وجنوب سيناء

إليسا

بعد طرح أغنية متخذلنيش.. إليسا تتصدر التريند

سارة سليم سحاب

بعد طرح إحساس مختلف.. سارة سحاب: حريصة على الظهور بشكل يليق بإسم والدي

المتهمين

الأمن يضبط سيدة تعدت على أخرى بإشارات خادشة للحياء بكفر الشيخ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم الساقية… حين يخاطب التاريخ أبناءه بأدوات عصرهم

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: نفاق الذات

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

