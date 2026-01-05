قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زيزو: طموحنا الوصول إلى نهائي بطولة أمم إفريقيا
إصابة وكيل وزارة التموين بالقليوبية في حادث سير على الطريق الإقليمي
سعر هيونداي كريتا 2026 الشكل الجديدة في السوق السعودي
سهير المرشدي: اتربيت في جامع.. وتربية الدين الوسطي حببتني في الفن| فيديو
سهير المرشدي: الفن جوهرة.. وبمارس رقابة ذاتية على نفسي.. فيديو
الغندور: أقوى منتخب في أمم أفريقيا هو المنتخب النيجيري
محمد صلاح رفقة ياسر إبراهيم ومروان عطية بعد الفوز على بنين| شاهد
بهاء أبو شقة لـ صدى البلد: أتقدم غدا بأوراق ترشحي لرئاسة حزب الوفد
رئيس بعثة منتخب مصر: الفوز على بنين خطوة مهمة.. وسنعمل على تصحيح الأخطاء قبل ربع النهائي
تصريح مفاجئ من محمد صلاح بشأن حظوظ المنتخب في أمم افريقيا
هل يحصل الموظفون على يومي الأربعاء والخميس إجازة؟.. قرار حكومي يحدد عطلة عيد الميلاد
حمادة صدقي: منتخبنا يتمتع بروح قتالية.. وحسام حسن يتدخل لضبط طرق اللعب بسرعة
أخبار البلد

كيفية استخراج شهادة الجيش 2026

استخراج شهادة الجيش 2026
استخراج شهادة الجيش 2026
محمد غالي

يعد استخراج شهادة الجيش من الاجراءات الاساسية التي يحتاجها عدد كبير من الشباب، سواء عند التقدم للوظائف الحكومية او الخاصة، او للحصول على تصريح السفر الى الخارج، باعتبارها وثيقة رسمية تثبت الموقف من التجنيد.

وتتيح وزارة الدفاع من خلال ادارة السجلات العسكرية والتجنيد عددا من الخدمات التي تسهل على المواطنين استخراج شهادة تأدية الخدمة العسكرية او بدل فاقد، وذلك وفق ضوابط واجراءات محددة.

استخراج شهادة الجيش

الاوراق المطلوبة لاستخراج شهادة التجنيد 2026

للتقدم بطلب استخراج شهادة تأدية الخدمة العسكرية او بدل فاقد، يجب تجهيز المستندات التالية.
صورة بطاقة الرقم القومي.
صورة البطاقة الشخصية للاب.
كشف عائلي نموذج 1 جند يتم استخراجه من منطقة التجنيد.
بطاقة الخدمة العسكرية 6 جند يتم استخراجها من مكتب التجنيد والتعبئة.
بيان قيد عائلي للاب او زوج الام.

وبعد تقديم الطلب يتم ارسال الشهادة الى محل اقامة مقدم الطلب خلال مدة لا تتجاوز 3 ايام من تاريخ التقديم.

استخراج شهادة الجيش

المستندات المطلوبة لتجديد شهادة الجيش 2026

في حال الرغبة في تجديد شهادة الجيش، يشترط توفير المستندات التالية.
نموذج 53 تعبئة لمن هم في فترة الاحتياط على الا يكون قد مر على اصداره اكثر من 7 ايام.
بطاقة رقم قومي سارية.
صورة شهادة تأدية الخدمة العسكرية.

خطوات استخراج شهادة الجيش الكترونيا 2026

تتيح ادارة السجلات العسكرية امكانية استخراج شهادة الجيش الكترونيا من خلال الموقع الرسمي لوزارة الدفاع، وذلك عبر الخطوات التالية.
الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الدفاع.
اختيار هيئة التنظيم والادارة ثم ادارة التجنيد والتعبئة.
الضغط على تسجيل البيانات وادخال المعلومات المطلوبة بدقة.
الاحتفاظ برقم الطلب بعد اتمام عملية التسجيل.
متابعة حالة الطلب من خلال خدمة الاستعلام باستخدام البيانات الاساسية.
تحديد مكان استلام شهادة الاعفاء حيث يتم استخراج شهادة مصغرة بحجم الكارنيه.
وفي حال الرغبة في استخراج شهادة اعفاء ورقية اضافية يتم ذلك مقابل رسوم محددة.

استخراج شهادة الجيش

استخراج شهادة الجيش 2026

يعد استخراج شهادة الجيش من المتطلبات الاساسية لاثبات الموقف التجنيدي، وهو ما يحتاجه الشباب في العديد من المعاملات الرسمية، سواء للعمل او السفر. 

وتسهم الخدمات الالكترونية التي توفرها ادارة السجلات العسكرية في تسهيل الاجراءات وتقليل الوقت والجهد، بما يتيح الحصول على الشهادة بشكل اسرع وبطريقة منظمة.

