قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مستشفى ملوي بالمنيا ينجح في إجراء عملية جراحية لسيدة تبلغ 111 عاما
إش إش.. مي عمر تخبر ماجد المصري بحملها
رسميا الآن| أسعار الذهب تواصل التحرك .. ومفاجأة في عيار 21
حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 19 مارس 2025 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي
الحكومة اليمنية تدين القصف الإسرائيلي لقطاع غزة
خطوات استخراج شهادة الجيش بالموبايل
شولتس وماكرون: هدنة الطاقة خطوة أولى نحو سلام شامل في أوكرانيا
حماس: مصلحتنا في استمرار الاتفاق ونتنياهو يسعى للانقلاب عليه
شاهد| أحمد موسى يكشف خطأ كبيرا ارتكبته حماس عند تسليم الأسرى
فهد البطل الحلقة 18.. توفيق التمساح يطلب الزواج من راوية
دار الإفتاء تنشر فتاوى منتشرة عن الصيام وتكشف حقيقتها
وزير التموين: أسواق اليوم الواحد للسيطرة على الأسعار واستعددنا بشكل مكثف لشهر رمضان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

خطوات استخراج شهادة الجيش بالموبايل

خطوات استخراج شهادة الجيش بالموبيل
خطوات استخراج شهادة الجيش بالموبيل
محمد غالي

يعد استخراج شهادة الجيش من الخطوات الأساسية التي يحتاجها الشباب سواء للتقديم على الوظائف أو للحصول على تصريح سفر إلى الخارج.

وتوفر وزارة الدفاع وإدارة السجلات العسكرية مجموعة من الخدمات الإلكترونية التي تسهل على المواطنين استخراج شهادات تأدية الخدمة العسكرية أو بدل فاقد منها، وذلك وفق إجراءات محددة ومستندات مطلوبة.  

الأوراق المطلوبة لاستخراج شهادة التجنيد  


للتقديم على استخراج شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو بدل فاقد، يجب تجهيز المستندات التالية:  
- صورة البطاقة الشخصية.  
- البطاقة الشخصية للأب.  
- كشف عائلي نموذج 1 جند (يستخرج من منطقة التجنيد).  
- بطاقة الخدمة العسكرية 6 جند (تستخرج من مكتب التجنيد والتعبئة).  
- بيان قيد عائلي للأب أو زوج الأم.  

بعد تقديم الطلب، يتم إرساله إلى محل إقامة مقدم الطلب خلال ثلاثة أيام من تاريخ التقديم.  

المستندات المطلوبة لتجديد شهادة الجيش  


إذا كان الشخص يرغب في تجديد شهادة الجيش، يجب عليه توفير المستندات التالية:  
- نموذج 53 تعبئة (لمن هم في فترة الاحتياط، بشرط ألا يكون قد مر أكثر من 7 أيام على إصداره).  
- بطاقة الرقم القومي سارية.  
- صورة شهادة تأدية الخدمة العسكرية.  

خطوات استخراج شهادة الجيش إلكترونيا 

 
تتيح إدارة السجلات العسكرية إمكانية استخراج شهادة الجيش إلكترونيا عبر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع، وذلك باتباع الخطوات التالية:  

1. الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الدفاع.  
2. اختيار هيئة التنظيم والإدارة ثم إدارة التجنيد والتعبئة.  
3. الضغط على تسجيل البيانات وإدخال المعلومات المطلوبة.  
4. الاحتفاظ برقم الطلب بعد التقديم.  
5. متابعة موقف الطلب عبر خيار الاستعلام عن شهادة الإعفاء باستخدام البيانات الأساسية (نوع الإعفاء – الرقم الثلاثي – الرقم القومي).  
6. تحديد مكان استلام شهادة الإعفاء، حيث يتم استخراج شهادة الإعفاء المصغرة (بحجم الكارنيه).  
7. في حالة طلب شهادة إعفاء ورقية إضافية، يتم استخراجها مقابل رسوم إضافية.  

استخراج شهادة الجيش 2025

يتيح استخراج شهادة الجيش للشباب إمكانية إثبات موقفهم من التجنيد، وهو أمر ضروري للعديد من المعاملات الرسمية مثل التوظيف أو السفر. وتوفر إدارة السجلات العسكرية إمكانية تقديم الطلبات إلكترونيا، مما يسهل على المواطنين الحصول على خدماتهم في وقت قصير وبطريقة ميسرة.

شهادة الجيش السجلات العسكرية استخراج شهادة التجنيد استخراج شهادة تأدية الخدمة العسكرية الخدمة العسكرية استخراج شهادة الجيش استخراج شهادة الجيش 2025

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

موعد زيادة المعاشات 2025 رسميا

محكمة

عضته ومات.. حبس المتهمة بإنهاء حياة زوجها بالقليوبية

دعم التموين

التموين حسمت الأمر.. هل تم تحديد موعد صرف الدعم الإضافي؟

خطوات استخراج شهادة الجيش بالموبيل

خطوات استخراج شهادة الجيش بالموبايل

زيزو

ممدوح عباس يتراجع عن دفع صيانة سيارة زيزو والمركز يحرر محضرا ضد اللاعب

إجازة

موعد إجازة عيد الفطر 2025.. قائمة العطلات الرسمية الكاملة المقبلة

حالة الطقس

رياح وأمطار .. ظاهرتان جويتان تسيطران على الطقس غدا

سليم.. اتحاد الكرة يعلن موقفه من أزمة مباراة القمة| تفاصيل

سليم.. اتحاد الكرة يعلن موقفه من أزمة مباراة القمة| تفاصيل

بالصور

يحسن عمل الأنسولين وينسف الوزن.. اعرف أفضل نوع دقيق

يحسن عمل الانسولين
يحسن عمل الانسولين
يحسن عمل الانسولين

استغل آخر أيام شهر رمضان .. نصائح تساعدك على خسارة الوزن بسهولة

نصائح لإستغلال آخر أيام في رمضان لخسارة الوزن
نصائح لإستغلال آخر أيام في رمضان لخسارة الوزن
نصائح لإستغلال آخر أيام في رمضان لخسارة الوزن

مسلسل حكيم باشا الحلقة 18.. التخطيط لقـ.ـتل ميدو عادل والتخلص من مصطفى شعبان

مسلسل حكيم باشا
مسلسل حكيم باشا
مسلسل حكيم باشا

عادة تفعلها النساء تدمر الأذن.. محمد الناظر يحذر

هاني الناظر
هاني الناظر
هاني الناظر

فيديو

المطربة شاهيناز

أنا صوت مصر ومستهدفة وتصريحاتي بيتم تحريفها.. تصريحات شاهيناز في خط أحمر

ريهام الشنواني وتقى الجيزاوي

ريهام الشنواني: أتمنى تجسيد السيرة الذاتية لفؤاد المهندس وهذه علاقتى بعبلة كامل.. فيديو

قبول دفعة جديدة من المتطوعين وقصاصي الأثر والمجندين للإنضمام لصفوف القوات المسلحة

قبول دفعة جديدة من المتطوعين وقصاصي الأثر والمجندين للإنضمام لصفوف القوات المسلحة| اعرف الشروط والتفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: رسالة الصين لأمريكا: جاهزون!! لا لهيمنة الدولار

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رسالة تقوية وتشجيع: ذكريات خالدة وحب متجدد

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الناس بالناس

د. محمد بشاري

محمد بشاري يكتب: بناء الوعي الوطني.. الركائز والتحديات وآفاق المستقبل

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مو صلاح ومحمد رمضان والاستثمار الأجنبي

المزيد