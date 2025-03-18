خطوات استخراج شهادة الجيش بالموبايل

يعد استخراج شهادة الجيش من الخطوات الأساسية التي يحتاجها الشباب سواء للتقديم على الوظائف أو للحصول على تصريح سفر إلى الخارج.

وتوفر وزارة الدفاع وإدارة السجلات العسكرية مجموعة من الخدمات الإلكترونية التي تسهل على المواطنين استخراج شهادات تأدية الخدمة العسكرية أو بدل فاقد منها، وذلك وفق إجراءات محددة ومستندات مطلوبة.

الأوراق المطلوبة لاستخراج شهادة التجنيد



للتقديم على استخراج شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو بدل فاقد، يجب تجهيز المستندات التالية:

- صورة البطاقة الشخصية.

- البطاقة الشخصية للأب.

- كشف عائلي نموذج 1 جند (يستخرج من منطقة التجنيد).

- بطاقة الخدمة العسكرية 6 جند (تستخرج من مكتب التجنيد والتعبئة).

- بيان قيد عائلي للأب أو زوج الأم.

بعد تقديم الطلب، يتم إرساله إلى محل إقامة مقدم الطلب خلال ثلاثة أيام من تاريخ التقديم.

المستندات المطلوبة لتجديد شهادة الجيش



إذا كان الشخص يرغب في تجديد شهادة الجيش، يجب عليه توفير المستندات التالية:

- نموذج 53 تعبئة (لمن هم في فترة الاحتياط، بشرط ألا يكون قد مر أكثر من 7 أيام على إصداره).

- بطاقة الرقم القومي سارية.

- صورة شهادة تأدية الخدمة العسكرية.

خطوات استخراج شهادة الجيش إلكترونيا



تتيح إدارة السجلات العسكرية إمكانية استخراج شهادة الجيش إلكترونيا عبر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع، وذلك باتباع الخطوات التالية:

1. الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الدفاع.

2. اختيار هيئة التنظيم والإدارة ثم إدارة التجنيد والتعبئة.

3. الضغط على تسجيل البيانات وإدخال المعلومات المطلوبة.

4. الاحتفاظ برقم الطلب بعد التقديم.

5. متابعة موقف الطلب عبر خيار الاستعلام عن شهادة الإعفاء باستخدام البيانات الأساسية (نوع الإعفاء – الرقم الثلاثي – الرقم القومي).

6. تحديد مكان استلام شهادة الإعفاء، حيث يتم استخراج شهادة الإعفاء المصغرة (بحجم الكارنيه).

7. في حالة طلب شهادة إعفاء ورقية إضافية، يتم استخراجها مقابل رسوم إضافية.

استخراج شهادة الجيش 2025

يتيح استخراج شهادة الجيش للشباب إمكانية إثبات موقفهم من التجنيد، وهو أمر ضروري للعديد من المعاملات الرسمية مثل التوظيف أو السفر. وتوفر إدارة السجلات العسكرية إمكانية تقديم الطلبات إلكترونيا، مما يسهل على المواطنين الحصول على خدماتهم في وقت قصير وبطريقة ميسرة.