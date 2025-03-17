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شروط اعتذار المعلمين عن المشاركة في امتحانات الشهادة الإعدادية 2025
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

شروط اعتذار المعلمين عن المشاركة في امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
ياسمين بدوي

أعلنت مديريات التربية والتعليم ، شروط الاعتذار عن المشاركة في امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2025، نظرا للبدء في التجهيز لأعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2025، وتيسيراً علي المعلمين.

وأوضحت مديريات التربية والتعليم، أن الأعذار القانونية للمشاركة في امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2025 تتمثل في :
- قومسيون طبى حديث يفيد المنع من أعمال الامتحانات “صورة من القمسيون الطبي حديثة” .

- معلمة لديها طفل أقل من عامين “ صورة من شهادة الميلاد” .
- معلمة لديها طفل معاق صورة من كارت الخدمات .
- المحال إلى المعاش حتى نهاية مايو 2025 صورة من بطاقة الرقم القومي .

- المحال أو المحروم من أعمال الامتحانات صورة من القرار .
- من لديه ابن في الصف الثالث الإعدادي ويعفى من أعمال التقدير فقط صورة من رقم الجلوس) .

- على إدارة المدرسة توقيع جميع الزملاء على تلك التعليمات وارسال صورة منها للجنة الإدارة ، ويتم تجميع الأعذار القانونية وارسالها مع مندوب المدرسة ولا تقبل أى اعذار بصفة فردية.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تفاصيل الخريطة الزمنية لـ الترم الثاني 2025 في المدارس .. وجاءت تفاصيلها كالتالي :

  • يبدأ الترم الثاني 2025 في المدارس السبت 8 فبراير 2025
  •  تعقد امتحانات شهر مارس 2025 بدءا من الأحد 9 مارس وحتى الأحد 16 مارس 2025
  •  تعقد امتحانات شهر ابريل 2025 بدءا من الثلاثاء 22 ابريل حتى الأربعاء 30 ابريل 2025
  • امتحانات الترم الثاني 2025 لصفوف النقل بدءا من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي العام بدءا من السبت 24 مايو حتى الخميس 29 مايو 2025.
  • امتحانات الترم الثاني 2025 لطلاب الشهادة الإعدادية بدءا من السبت 31 مايو حتى الأربعاء 4 يونيو 2025.
  • امتحانات الدبلومات الفنية 2025 تبدأ يوم السبت الموافق 31 مايو 2025
  • امتحانات الثانوية العامة 2025 تبدأ يوم السبت الموافق 14 يونيو 2025. 
مديريات التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم مديريات امتحانات الشهادة الإعدادية

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