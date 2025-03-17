شروط اعتذار المعلمين عن المشاركة في امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

أعلنت مديريات التربية والتعليم ، شروط الاعتذار عن المشاركة في امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2025، نظرا للبدء في التجهيز لأعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2025، وتيسيراً علي المعلمين.

وأوضحت مديريات التربية والتعليم، أن الأعذار القانونية للمشاركة في امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2025 تتمثل في :

- قومسيون طبى حديث يفيد المنع من أعمال الامتحانات “صورة من القمسيون الطبي حديثة” .

- معلمة لديها طفل أقل من عامين “ صورة من شهادة الميلاد” .

- معلمة لديها طفل معاق صورة من كارت الخدمات .

- المحال إلى المعاش حتى نهاية مايو 2025 صورة من بطاقة الرقم القومي .

- المحال أو المحروم من أعمال الامتحانات صورة من القرار .

- من لديه ابن في الصف الثالث الإعدادي ويعفى من أعمال التقدير فقط صورة من رقم الجلوس) .

- على إدارة المدرسة توقيع جميع الزملاء على تلك التعليمات وارسال صورة منها للجنة الإدارة ، ويتم تجميع الأعذار القانونية وارسالها مع مندوب المدرسة ولا تقبل أى اعذار بصفة فردية.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تفاصيل الخريطة الزمنية لـ الترم الثاني 2025 في المدارس .. وجاءت تفاصيلها كالتالي :