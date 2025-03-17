لو هتسافر.. خطوات استخراج شهادة التحركات إلكترونيا

تعتبر شهادة التحركات إحدى الوثائق الهامة التي يحتاجها المواطنون لإثبات تنقلاتهم داخل مصر وخارجها حيث تقدمها وزارة الداخلية ضمن خدماتها الإلكترونية لتسهيل الإجراءات على الأفراد الراغبين في السفر أو إتمام بعض المعاملات الرسمية التي تتطلب إثبات التحركات خلال فترة زمنية معينة.

يبحث العديد من المواطنين عن كيفية استخراج شهادة التحركات 2025 والتي يحتاجها الراغبون في السفر حيث توفرها وزارة الداخلية ضمن خدماتها الإلكترونية لتسهيل الإجراءات وتوفير الوقت والجهد.

خطوات استخراج شهادة التحركات إلكترونيا



- الدخول على موقع وزارة الداخلية وتسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد في حالة عدم امتلاك حساب

- الضغط على أيقونة دليل الخدمات الموجودة في الشريط العلوي للموقع

- اختيار خدمة شهادة التحركات ثم ملء طلب الشهادة والذي يتطلب إدخال بيانات الشخص مثل الاسم الرقم القومي الوظيفة تاريخ الميلاد العنوان المحافظة التابع لها مقدم الطلب المنطقة السكنية الجهة المقدم إليها الطلب ونوعها

- تحديد الفترة الزمنية المطلوب استخراج شهادة التحركات عنها

- إتمام عملية الدفع إلكترونيا باستخدام بطاقات الدفع

ما هي شهادة التحركات وإجراءات استخراجها



تعد شهادة التحركات وثيقة رسمية توضح تحركات المواطن خارج وداخل مصر خلال فترة زمنية محددة حيث يتم إصدارها وفق البيانات المتاحة لدى الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.

تُستخدم هذه الشهادة لإثبات تحركات الأفراد سواء عند الانتقال بين الدول أو داخل البلاد عبر المنافذ البرية البحرية أو الجوية مما يجعلها من المستندات الهامة المطلوبة في بعض الإجراءات القانونية والإدارية.

موعد استلام شهادة التحركات إلكترونيا



ويتم استخراج شهادة التحركات في غضون ثلاثة أيام ويمكن استلامها من مقر الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية أو إلكترونيا حسب تفضيل مقدم الطلب.

شهادة التحركات إلكترونيا

ويتيح استخراج شهادة التحركات إلكترونيا للمواطنين الحصول على الوثيقة بسهولة وسرعة دون الحاجة إلى إجراءات معقدة حيث يمكن استلامها خلال ثلاثة أيام سواء من مقر الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية أو عبر الإنترنت مما يسهم في تسهيل الإجراءات وتوفير الوقت والجهد.

استلام شهادة التحركات إلكترونيا

وتعد شهادة التحركات من الوثائق الضرورية التي يحتاجها المواطنون في العديد من الإجراءات الرسمية سواء للسفر أو لتقديمها إلى الجهات المختصة حيث توفر وزارة الداخلية خدمة استخراجها إلكترونيا لتسهيل حصول الأفراد عليها بسرعة وسهولة دون الحاجة إلى زيارة المكاتب الحكومية.