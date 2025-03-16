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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلمانية: إعادة تدوير الزيوت المستعملة خطر يهدد الصحة ويحتاج لتحرك واسع

إيرين سعيد
إيرين سعيد
محمد الشعراوي

علقت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، على تفشي ظاهرة إعادة تدوير الزيوت المستعملة، مؤكدة أنها تمثل تهديدا مباشرا لصحة المواطنين، فضلا عن آثارها السلبية على الاقتصاد الوطني والبيئة.

وأوضحت سعيد، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنها سبق وتقدمت بطلب إحاطة في مجلس النواب بشأن هذه الظاهرة، مشددة على أهمية التوعية بمخاطرها واتخاذ إجراءات صارمة للحد منها.

وأشارت إلى أن مواجهة هذه المشكلة تتطلب تضافر جهود عدة وزارات، على رأسها وزارتي التنمية المحلية والصناعة، لمحاصرة المصانع غير المرخصة التي تعمل في الخفاء.

تشديد الرقابة 

كما أكدت على ضرورة تشديد الرقابة من قبل الهيئة القومية لسلامة الغذاء، مع تعزيز دورها في مختلف المحافظات لضمان عدم تسرب هذه الزيوت المعاد تدويرها إلى الأسواق، حمايةً لصحة المواطنين والحفاظ على معايير السلامة الغذائية.

ظاهرة اعادة تدوير الزيوت المستعملة

كانت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي تقدمت مؤخرا بطلب إحاطة بشأن تفاقم ظاهرة اعادة تدوير الزيوت المستعملة والمخاطر التي تشكلها على الصحة العامة، موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزراء التموين والتنمية المحلية والبيئة.

لجنة الشؤون الصحية إيرين سعيد مجلس النواب النواب تدوير الزيوت المستعملة

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