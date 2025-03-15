قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الشربيني: رئيس الوزراء سلم عقود وحدات سكن لكل المصريين بالعاشر من رمضان
فنانة شابة.. تعرف على ضحية برنامج رامز إيلون مصر اليوم السبت
رئيس الوزراء يسلم وحدات سكن لكل المصريين في العاشر من رمضان| تفاصيل
مي عبد الحميد تكشف عن موعد الإعلان عن نتيجة سكن لكل المصريين 5
القابضة للصناعات الغذائية تفتتح أول سوق أغذية متعدد الأنشطة في القاهرة الشهر المقبل
5 مخاطر تهدد صحتك عند تناول أقل من ملعقة صغيرة من الملح يوميا
لحظات مرعبة.. ركاب يقفون على جناح طائرة للهروب من النيران
جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن قصفا قرب محور نتساريم في غزة
مديونية أحد البنوك.. الداخلية تضبط شخصين لغسل 35 مليون جنيه بالفيوم
اقتراح برغبة لتحويل الجامعة العمالية لـ تكنولوجية لتوفير العمالة الماهرة
انسحاب الأهلي بشكل نهائي من الدوري ولا نية للعب بالناشئين.. أحمد حسن يوضح
تسلا تحذر من تأثير حروب الرسوم التجارية على أعمالها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

النحاس: إعادة تدوير الزيوت المستعملة خطر يهدد الصحة والبيئة ويتطلب تحركا عاجلا

النائبة سارة النحاس
النائبة سارة النحاس
محمد الشعراوي

حذرت النائبة سارة النحاس، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، من تفاقم ظاهرة إعادة تدوير الزيوت المستعملة، مؤكدة أنها تمثل تهديدا خطيرا للصحة العامة والبيئة بسبب سوء التعامل معها.

وأوضحت في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن غياب الوعي بطرق التخلص الآمن من هذه الزيوت يؤدي إلى استخدامها بطرق غير صحيحة، مما يتسبب في انتشار مواد سامة وملوثات تهدد صحة الإنسان، وتزيد من مخاطر الإصابة بأمراض تنفسية، ومشاكل جلدية، بل وقد تصل إلى أمراض خطيرة مثل السرطان.

 استهلاك الزيوت المكررة

وأضافت النحاس أن استهلاك الزيوت المكررة بطريقة غير آمنة قد يؤدي إلى مشكلات صحية خطيرة عند استخدامها في الطهي، مما يستدعي إصدار تشريعات واضحة وصارمة لتنظيم التخلص منها بشكل آمن، إلى جانب تكثيف حملات التوعية حول طرق إعادة التدوير الصحيحة.

وأكدت النائبة أن التثقيف حول هذه القضية ضرورة ملحة، مشددة على أهمية تضافر جهود الحكومة والمجتمع المدني لحماية صحة المواطنين والحد من المخاطر البيئية المحتملة.

مجلس النواب النواب لجنة الشؤون الصحية سارة النحاس الزيوت المستعملة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رحمة أحمد

أعلنت طلاقها للمرة الأولي .. من هو الزوج السابق لـ رحمة أحمد ؟

صورة أرشيفية

أمريكا تخطط لمنع مواطني دول عربية من دخول أراضيها.. إليك قائمة بالجنسيات

الأهلي

في صالح الأهلي.. خبير تحكيمي يفجر مفاجأة بشأن عقوبات الرابطة

وزير الرياضة ومرتضي منصور

اعتز بها كثيرا.. أول تعليق من وزير الرياضة على صورة مع مرتضى منصور

النادي الأهلي

انسحاب الأهلي بشكل نهائي من الدوري ولا نية للعب بالناشئين.. أحمد حسن يوضح

مشاجرة الفردوس

المتهم في واقعة مشاجرة الفردوس أمام قاضى المعارضات بمحكمة جنح أكتوبر

صورة أرشيفية

موعد إجازة عيد الفطر 2025.. أول أيام العيد فلكيًا وتفاصيل العطلة

مجلس ادارة الاهلي

إعلامي يكشف تفاصيل اجتماع مجلس إدارة الأهلي بشأن مباراة القمة

ترشيحاتنا

نجوى كرم

رح اشتقلكن.. نجوى كرم تشوق جمهورها لأحدث أغانيها

رامي صبري

كل سنة وأنت في حضن ولادك.. تامر حسني يهنئ رامي صبري بعيد ميلاده

سامح حسين

أحلى قطايف.. تامر حسني يهنئ سامح حسين على نجاح برنامجه

بالصور

بفستان بسيط.. مريم الخشت تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

مريم الخشت
مريم الخشت
مريم الخشت

فستان لافت.. ريم سامي تستعرض حملها رفقة زوجها

ريم سامي
ريم سامي
ريم سامي

محمد فؤاد يشعل سهرة رمضانية على طريق السويس وسط زغاريد سيناوية.. شاهد

محمد فؤاد فى سهر رمضانية
محمد فؤاد فى سهر رمضانية
محمد فؤاد فى سهر رمضانية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا ويليم

مونيكا ويليم تكتب: الهدنة الروسية الأوكرانية: هل تُمهد لتسوية شاملة أم تعيد ترتيب الأوراق؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: اتفاق الشرع "قسد".. وماذا بعد؟!

د. محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: أخطاء الذكاء الإصطناعي في آيات القرآن الكريم: "الأسباب والتحديات"

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: ملكات غير حاكمة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة النصر تحدثنا

المزيد