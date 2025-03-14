برلمانية: أمريكا أدركت أهمية التعامل بجدية مع خطة مصر لإعادة إعمار غزة

قالت النائبة حياة خطاب، عضو مجلس الشيوخ، إن صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أشادت في تقرير لها بالخطة العربية لغزة التي طرحتها مصر في القمة العربية الأخيرة، مما يؤكد رؤية مصر الثاقبة نحو إعادة إعمار غزة، مضيفة أن هذه الصحيفة تُعَدُّ بمثابة لسان حال الإدارة الأمريكية وهو ما يعكس التحول في موقف إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأكدت خطاب، خلال تصريحات لها اليوم الجمعة، أن مصر استطاعت تحقيق إنجاز كبير في هذا الملف من خلال خلق فرصة حقيقية لإقرار السلام في الشرق الأوسط، موضحةً أن ذلك ظهر بوضوح من خلال التعامل الجدي من قبل الإدارة الأمريكية مع الطرح المصري، إدراكًا منها لرؤية مصر الثاقبة والواضحة تجاه استقرار المنطقة.

الخطة العربية لغزة

أوضحت خطاب أن الصحيفة الأمريكية قدمت نصيحة للإدارة الأمريكية بالتعامل بجدية مع الخطة العربية لغزة، باعتبارها الخيار “العملي والعقلاني الوحيد” القابل للتطبيق على الأرض، لا سيما بعد أن حظيت الخطة العربية بدعم إسلامي وأوروبي يُهيئ كل السبل لإنجاح تنفيذها.

وأكدت خطاب أن التاريخ لن ينسى الدور المصري المشرف الذي قدمته مصر تجاه القضية الفلسطينية منذ بدء الأزمة وحتى الوقت الحالي، موضحة ان موقف مصر الداعم والواضح للفلسطينيين واضح امام الجميع.