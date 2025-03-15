صدى البلد يكشف تحركات الأهلي بعد قرارات القمة

قررت إدارة الأهلي الإستئناف على قرارات رابطة الأندية المصرية المحترفة أمام لجنة الإستئناف بالإتحاد المصري لكرة القدم.



وقال مصدر خاص في تصريحات لصدى البلد إن الأهلي يسير في كل الخطوات للحصول علي حقوقه في ازمة مباراة القمة التي لم يلعبها بسبب عدم إستقدام حكام أجانب.

م التقدم بشكوى إلى اللجنة الأولمبية المصرية



وقرر مجلس إدارة الاهلي في اجتماعه اليوم التقدم بشكوى إلى اللجنة الأولمبية المصرية تجاه كل من الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة بخصوص ما تم من إجراءات مخالفة للوائح بشأن مباراة القمة، والعمل على إقامتها بحكام مصريين بالمخالفة لقرار رابطة الأندية المحترفة، (المنوطة بتنظيم مسابقة الدوري) بإقامة المباراة بطاقم تحكيم أجنبي لضمان العدالة بين كل الأطراف.

