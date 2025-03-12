قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عضو مجلس الأهلي: المتضرر الوحيد هو من يضحك اليوم بمنتهى السذاجة
باريس سان جيرمان يقصي ليفربول من دوري أبطال أوروبا بركلات الترجيح
الزمالك يخاطب رابطة الأندية للحصول على نقاط مباراة الأهلي
زي ما حصل معانا.. الزمالك يخاطب رابطة الأندية بشأن نقاط مباراة القمة
إيهاب الكومي: بالأدلة.. النية مبيتة لمنح بيراميدز لقب الدوري هذا الموسم
Samsung Galaxy A56 5G .. هل يتربع على عرش الموبايلات المتوسطة؟
حلم صلاح يتبخر.. ليفربول يودع دوري أبطال أوروبا بالخسارة أمام باريس سان جيرمان
اغتيال السفير السوري المنشق نور الدين اللباد وشقيقه في شمال درعا
حط صورة الخطيب مكانه.. مصطفى شعبان يعلق على قرار انسحاب الأهلي من مباراة القمة
في قسم الشرطة.. الزمالك يثبت غياب الأهلي عن مباراة القمة بمحضر رسمي
عامر العمايرة: حل أزمة مباراة القمة سيكون بعيدًا عن اللوائح
الندوة التثقيفية| أحمد موسى: الرئيس السيسي تحدث عن الموقف الثابت لمصر بشأن التهجير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رابطة الأندية المصرية لم تحسم نتيجة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

لقاء القمة
لقاء القمة
يارا أمين

نشرت الصفحة الرسمية لرابطة الأندية نتائج مباريات اليوم، ولم تتضمن النتائج نتيجة مباراة الأهلي والزمالك.

شهدت قمة الكرة المصرية بين الأهلي والزمالك واقعة غير مسبوقة، بعدما غاب الفريق الأحمر عن الحضور إلى استاد القاهرة الدولي، مساء الثلاثاء، في إطار الجولة الأولى من مرحلة التتويج بالدوري المصري الممتاز، اعتراضًا على عدم تلبية طلبه بتعيين طاقم تحكيم أجنبي لإدارة اللقاء.

غياب الأهلي.. والحكم يلغي المباراة

انتظر الحكم محمود بسيوني 15 دقيقة وفقًا للوائح قبل أن يطلق صافرة النهاية، معلنًا إلغاء المباراة، على أن يتم إحالة القرار النهائي إلى رابطة الأندية المحترفة للفصل في الموقف وفقًا للوائح المنظمة للبطولة.

القرار المتوقع وفقًا للوائح

من المتوقع أن يُعتبر الأهلي خاسرًا بنتيجة 0-3 لصالح الزمالك، مع خصم 3 نقاط إضافية من رصيده، بجانب توقيع غرامة مالية عليه، وفقًا للوائح الدوري المصري الممتاز.

وبناءً على ذلك، سيظل الأهلي في المركز الثاني برصيد 36 نقطة، بينما سيرتفع رصيد الزمالك إلى 35 نقطة ليحتل المركز الثالث، مما يزيد من سخونة المنافسة على اللقب.

الأهلي يهدد بعدم استكمال الدوري

جدد مسؤولو النادي الأهلي تهديدهم بعدم استكمال منافسات الدوري حال عدم الاستجابة لطلبهم المتعلق بتعيين حكام أجانب للمباريات الحاسمة، ما ينذر بأزمة جديدة في المسابقة المحلية خلال الفترة المقبلة.

الزمالك الدوري المصري الممتاز استاد القاهرة الدولي الأندية الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيراميدز

تعليق مثير من بيراميدز على تهديد الأهلي بالانسحاب من الدوري.. خاص

دعم التموين الجديد

صرف دعم التموين الجديد لهذه الفئات فقط .. ياترى انت منهم؟

الاهلي

هنتفاجئ ..إعلامي يكشف أخر مستجدات أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

الأهلي والزمالك

أول رد فعل من اتحاد الكرة بعد تهديد الأهلي بالانسحاب من الدوري

معتز إبراهيم

الحكم الليبي معتز إبراهيم يقترب من إدارة قمة الأهلي والزمالك.. من هو؟

الأهلي والزمالك

خاص | الأزمة انتهت برعاية السعودية.. طاقم تحكيم أجنبي يدير لقاء القمة

الأهلي ضد الزمالك

خاص.. اتصالات مكثفة بين وزارة الرياضة واتحاد الكرة ورابطة الأندية لحل أزمة القمة

دعم التموين

نصيبك 125ولا 250 جنيه على البطاقة؟ ..اعرف تفاصيل دعم التموين الجديد

ترشيحاتنا

دعاء ليلة 12 رمضان

seo) دعاء الليلة 12 من رمضان.. 13 كلمة تغفر لك ما مضى وتحقق أمنياتك

الشيخ محمد أحمد حسن

عباس شومان عن إمامة الطالب محمد أحمد للمُصلين: «اعلم أنك في الأزهر الشريف»

الجامع الأزهر

مفتي الجمهورية: القرآن نزل بمكة وقرئ بمصر الأزهر

بالصور

ماذا يحدث عند شرب مغلى بذور حب الرشاد؟.. وطرق تناولها

فوائد بذور حب الرشاد
فوائد بذور حب الرشاد
فوائد بذور حب الرشاد

فكرة جديدة.. طريقة عمل المهلبية بالكركديه والقمر الدين| وهؤلاء الممنوعون منها

طريقة عمل المهلبية بالكركدية والقمر الدين
طريقة عمل المهلبية بالكركدية والقمر الدين
طريقة عمل المهلبية بالكركدية والقمر الدين

مسلسل الكابتن الحلقة 12.. شيكو يوافق أخيرا على إعلان خلطة باني

مسلسل الكابتن
مسلسل الكابتن
مسلسل الكابتن

مسلسل جودر 2 الحلقة 11 .. نور تسرق الكنوز الأربعة من قصر الشيخ عبد الأحد

نور
نور
نور

فيديو

هدى الإتربي

خطيبها سابها قبل فرحها بأسبوع.. هدى الإتربي تنهار من البكاء‎

عصام كاريكا

عصام كاريكا يكشف أسرار مشواره الفني: اتنصب عليا والأغاني بتاعتي بتتسرق

تامر فرج مع تقى الجيزاوي

تامر فرج: محمد رمضان أعطى نفسه لقب نمبر وان ليشعر بالرضا| فيديو

مسلسل لام شمسية

مسلسلات رمضان 2025.. تعرف على مواعيد العرض والإعادة لـ لام شمسية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: نصر العاشر من رمضان .. عندما حطم الصائمون أسطورة جيش إسرائيل

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الْوَعْي الرَّقَمِيّ.. الْمَاهيّةُ وَاَلْأَهَمْيّةُ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : مارس يمرُّ.. والمرأة تبقى

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: أمس كان الفداء.. واليوم كان النصر

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: المرأة المصرية سند لأهلها وبلادها

المزيد