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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

استقالة عماد متعب من رابطة الأندية المصرية.. اعرف السبب

عماد متعب
عماد متعب
يارا أمين

أعلن عماد متعب، نجم الأهلي السابق، استقالته من رابطة الأندية المصرية.

وكتب متعب على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إكس": "منذ اعتزالي كرة القدم عام 2018، كان هدفي بعد الاعتزال، سواء من خلال العمل الإعلامي أو العمل العام التطوعي كنائب لرئيس رابطة الأندية المحترفة، هو خدمة وتطوير كرة القدم، هذه اللعبة التي كانت سببًا في كل ما وصلت إليه بعد فضل الله سبحانه وتعالى."

وتابع: "تعلمت طوال مشواري داخل النادي الأهلي تحمل المسؤولية، ولم أعتد مجرد التواجد في مكان لا أستطيع الإنجاز أو الإضافة داخله. تشرفت منذ إنشاء رابطة الأندية المحترفة عام 2021 بتمثيل النادي الأهلي، الذي له الفضل الأول والأخير في صنع اسم عماد متعب، لكن اليوم أتقدم باعتذاري للنادي الأهلي عن عدم الاستمرار في تمثيله داخل رابطة الأندية المحترفة."

وأضاف: "أتقدم اليوم باستقالتي من رابطة الأندية المحترفة، نظرًا لأنه منذ اليوم الأول لم تُترك لي أي مساحة للعمل داخل الرابطة. على مدار ثلاث سنوات، لم أكن يومًا صانع قرار أو حتى شريكًا أو مستشارًا في أي قرار تم اتخاذه من قبل الرابطة."

وأكمل: "قد يتساءل البعض لماذا لم أتقدم باستقالتي من قبل رغم أنني لم أكن شريكًا في اتخاذ أي قرار منذ البداية؟ الحقيقة أنني لم أرغب في تصدير الأزمات، وكان لدي أمل دائم في أن تتغير الأوضاع للأفضل وأن يكون لي دور حقيقي داخل الرابطة، لكن بعد مرور هذه الفترة دون أي تغيير، لم يعد هناك جدوى من الاستمرار في منصب بلا تأثير حقيقي. جاءت أحداث القمة الأخيرة وانسحاب النادي الأهلي لتكون نقطة فاصلة أكدت لي أن الأمور لن تتغير، وأن وجودي داخل الرابطة أصبح بلا معنى. لذا، جاء قراري اليوم احترامًا لنفسي، ولتاريخي، وللكيان الذي أمثله."

الإعلامي عماد متعب رابطة الأندية المصرية الأهلي إكس

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