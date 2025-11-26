قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد أحمد كامل.. فريد يطرح كليب "لو صادفنا" بتوقيع الشاعر مصطفى ناصر
بعد تصريحات صادمة من والدة شيماء جمال.. أيتن عامر ترد بقوة وتنفي علاقتها بالمتهم
دينا أبو الخير: التدخل في القرارات الزوجية خطأ يهدد استقرار الأسرة
نائب محافظ الوادي الجديد تتفقد موقع إنشاء المركز الإبداعي الحرفي بالخارجة
من الشهادات الأكاديمية إلى المهنية.. تفاصيل رحلة التعليم المفتوح حتى حكم المحكمة النهائي
الرئيس السيسي: مصر كانت على حافة الهاوية عام 2011.. ونسعى لتغيير الوضع للأفضل
رسمياً.. موعد نتيجة انتخابات مجلس النواب 2025
الإفتاء تواصل برنامجها التدريبي للباحثين الشرعيين حول مهارات الصياغة الإفتائية
متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر
مش موجود في مصر وأعراضه تبدأ بسخونية ثم نزيف.. تصريحات تهم المصريين عن فيروس ماربورج
بيان رسمي من اتحاد الكرة ردا على انتقادات البنا وهلهل بشأن كوارث التحكيم
بعد اختراق 7 أكتوبر.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يسخر الذكاء الاصطناعي لرقابة جنوده
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

استخراج برنت تأمينات.. كيف تحصل على نسخة ورقية رسمية؟

استخراج برنت تأمينات
استخراج برنت تأمينات
رشا عوني

أتاحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية للمواطنين إمكانية استخراج برنت تأميني إلكترونيًا، وذلك لتوفير الوقت والجهد وتقليل الزحام في مكاتب التأمينات.
 

خطوات  استخراج البرنت إلكترونيًا

يمكن لأي مواطن استخراج شهادة التأمينات الخاصة به بسهولة من خلال اتباع الخطوات التالية:

-الدخول إلى الموقع الرسمي للهيئة.. اضغط هنا

-الضغط على خيار "بدء الخدمة".

-تسجيل الدخول باستخدام الحساب الشخصي أو إنشاء حساب جديد لأول مرة.

-إدخال الرقم القومي واسم الأم الأول، كخطوة للتحقق من الهوية.

-تفعيل خيار "أنا لست روبوت" لإتمام التحقق الأمني.

-الضغط على "إرسال الطلب".

وبمجرد الانتهاء من هذه الخطوات، تظهر للمستخدم صفحة تحتوي على جميع بياناته التأمينية، بما يشمل مدد الاشتراك والأجر التأميني، والتي يمكن حفظها أو طباعتها عند الحاجة.
 

استخراج برنت تأمينات

استخراج برنت تأمين اونلاين

على الرغم من إمكانية الاستعلام عن بيانات البرنت التأميني عبر الإنترنت، إلا أن الحصول عليه بشكل رسمي يتطلب زيارة المكتب المختص، حيث يشترط أن يكون مختوما بختم المكتب وتوقيع مديره ليكون صالحا للاستخدام في الإجراءات الرسمية.
 

استخراج برنت تأمين نسخة ورقية

ورغم إتاحة البرنت إلكترونيًا، إلا أن بعض الجهات الحكومية أو الخاصة لا تزال تطلب نسخة ورقية رسمية مختومة من مكتب التأمينات.

وفي هذه الحالة، يتوجب على المواطن التوجه إلى المكتب التابع له وفقًا لمحل الإقامة، مصطحبًا أصل بطاقة الرقم القومي وصورة منها، حيث يتم إصدار الشهادة بختم رسمي وتوقيع معتمد.

برنت تأمينات

اين يمكني استخراج برنت التأمينات

تتوافر مكاتب التأمينات الاجتماعية في جميع المراكز والمدن، ويمكن التوجه لأي مكتب تابع لمحل الإقامة. وفي حال وجود صعوبة في الوصول إلى المكتب أو الحصول على الرقم التأميني، يمكن التوجه للمكتب الرئيسي بمحافظة الإقامة أو الفرع الرئيسي للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بالقاهرة في شارع الألفي بوسط البلد.

استخراج برنت تأمينات


ما هي استخدامات برنتالتأمينات؟ 

برنت التأمينات الاجتماعية يُعد مستندًا أساسيًا يُطلبفي عدد كبير من الإجراءات الإدارية، سواء في القطاعالصحي، الحكومي، أو الاجتماعي، ومن أبرز استخداماته: 

  • استخراج بطاقة التأمين الصحي:
    تُعد طباعة برنت تاميني شرطًا أساسيًا لتسجيل الأفرادفي نظام التأمين الصحي الشامل، حيث يُستخدم لإثباتجهة العمل وفترة الاشتراك التأميني، وخاصةًللموظفين في القطاعين الحكومي والخاص.
  • التقديم على وظائف حكومية أو خاصة:
    في معظم الجهات، خصوصًا الحكومية، يُطلب برنتتأمين حديث يوضح ما إذا كان المتقدم مؤمنًا عليهحاليًا، وتفاصيل جهات العمل السابقة. وهذا يندرج تحتمتطلبات إثبات الخبرة أو الاستحقاق للتأمينات.
  • فتح ملف في التأمين الصحي الشامل:
    سواء كان الشخص موظفًا، صاحب معاش، أو حتى غيرعامل، فإن استخراج برنت تامينات الاجتماعية يُعد منالخطوات المطلوبة لفتح ملف صحي وربط المواطنبمنظومة الخدمات الطبية الحكومية.
  • إجراءات صرف المعاشات:
    يُستخدم البيان التأميني في احتساب المدة التأمينيةالفعلية التي تؤهل الفرد للحصول على المعاش،وكذلك في التظلمات أو طلبات الزيادة.
  • التسجيل في برامج الدعم الاجتماعي مثل“تكافل وكرامة“:
    تشترط وزارة التضامن الاجتماعي وجود ما يُثبت أنالمتقدم غير مؤمن عليه أو لا يحصل على دخل ثابت،ولذلك يُطلب استخراج برينت تأميني أول مرة أو بيانيفيد بعدم وجود اشتراك تأميني حالي.
  • تحديث بيانات التأمين الصحي أو الاجتماعي:
    عند تغيير جهة العمل، أو تحديث الحالة الاجتماعية،يُستخدم البرنت التأميني كمرجع رسمي لتحديث البياناتلدى الهيئات الحكومية المختلفة
استخراج برنت تأمينات مكان استخراج برنت تأمينات سعر استخراج برنت تأنينات الاستعلام عن الرقم التأميني استخراج برنت تأمينات اونلاين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

حقيقة ظهور فيروس ماربورج في المدارس وسر قرارات "تعليم البحيرة"| توضيح عاجل الآن

فيروس

رعب عالمي بسبب فيروس ماربورج.. الصحة تكشف حقيقة ظهوره بمصر وتحرك عاجل من التعليم

عداد الكهرباء القديم

خلال 4 أيام.. تحذير مهم لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الجريدة الرسمية تنشر قرارا جمهوريا جديدا

فيروس

مش موجود في مصر وأعراضه تبدأ بسخونية ثم نزيف.. تصريحات تهم المصريين عن فيروس ماربورج

رمضان صبحي

رشوان لـ صدى البلد: إيقاف رمضان صبحي 4 سنوات نهائى .. والفيدرالية لن تفيده .. واللاعب تجاهل تحذير الوادا

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة: تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل فى 6 محافظات جديدة

هانى الناظر

سلالة إنفلوانزا جديدة تضرب بقوة.. نجل الدكتور هاني الناظر يوجه تحذيرًا عاجلًا

ترشيحاتنا

بسمة وهبة و ياسمين الخطيب

3شهور .. أسباب منع ظهور بسمة وهبة وياسمين الخطيب

اسماء جلال

كشفت عن اسم الدلع .. حقيقة علاقة أسماء جلال بعائلتها

جوائز الكاف 2025

حضره كوكبة من الأساطير.. جوائز الكاف 2025

بالصور

أفضل 3 طرق للوقاية من نزلات البرد عند الأطفال

طرق الوقاية من إصابة طفلك بالفيروسات و نزلات البرد.
طرق الوقاية من إصابة طفلك بالفيروسات و نزلات البرد.
طرق الوقاية من إصابة طفلك بالفيروسات و نزلات البرد.

أعشاب منزلية لعلاج تضخم والتهاب اللوزتين

بعض العلاجات بالأعشاب المنزلية لتضخم وإلتهاب اللوزتين..
بعض العلاجات بالأعشاب المنزلية لتضخم وإلتهاب اللوزتين..
بعض العلاجات بالأعشاب المنزلية لتضخم وإلتهاب اللوزتين..

البيض المسلوق ضروري في وجبة الفطور .. لهذه الأسباب

لا تخلى وجبة الفطور من البيض المسلوق..لهذه الاسباب
لا تخلى وجبة الفطور من البيض المسلوق..لهذه الاسباب
لا تخلى وجبة الفطور من البيض المسلوق..لهذه الاسباب

عشبة غير متوقعة تعالج الكحة والتهاب الحلق

السعال
السعال
السعال

فيديو

ايتن عامر

بعد تصريحات صادمة من والدة شيماء جمال.. أيتن عامر ترد بقوة وتنفي علاقتها بالمتهم

أصغر أم في التاريخ

أصغر أم في التاريخ.. أنجبت بسن الخامسة

إلهام شاهين في شرم الشيخ

إلهام شاهين من شرم الشيخ: اعتز جدا بمسيرتي المسرحية

وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14

وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14.. وتنفيذ رمايات بالذخيرة الحية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتبُ : آخرَ رسائلِ الوجدانِ والحنينِ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة النساء

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة والذكاء الاصطناعي.. شراكة تعيد صياغة المستقبل

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: زهوة الانتخابات الغائبة

المزيد