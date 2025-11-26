استخراج برنت تأمينات.. كيف تحصل على نسخة ورقية رسمية؟

أتاحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية للمواطنين إمكانية استخراج برنت تأميني إلكترونيًا، وذلك لتوفير الوقت والجهد وتقليل الزحام في مكاتب التأمينات.



خطوات استخراج البرنت إلكترونيًا

يمكن لأي مواطن استخراج شهادة التأمينات الخاصة به بسهولة من خلال اتباع الخطوات التالية:

-الدخول إلى الموقع الرسمي للهيئة.. اضغط هنا.

-الضغط على خيار "بدء الخدمة".

-تسجيل الدخول باستخدام الحساب الشخصي أو إنشاء حساب جديد لأول مرة.

-إدخال الرقم القومي واسم الأم الأول، كخطوة للتحقق من الهوية.

-تفعيل خيار "أنا لست روبوت" لإتمام التحقق الأمني.

-الضغط على "إرسال الطلب".

وبمجرد الانتهاء من هذه الخطوات، تظهر للمستخدم صفحة تحتوي على جميع بياناته التأمينية، بما يشمل مدد الاشتراك والأجر التأميني، والتي يمكن حفظها أو طباعتها عند الحاجة.



استخراج برنت تأمينات

استخراج برنت تأمين اونلاين

على الرغم من إمكانية الاستعلام عن بيانات البرنت التأميني عبر الإنترنت، إلا أن الحصول عليه بشكل رسمي يتطلب زيارة المكتب المختص، حيث يشترط أن يكون مختوما بختم المكتب وتوقيع مديره ليكون صالحا للاستخدام في الإجراءات الرسمية.



استخراج برنت تأمين نسخة ورقية

ورغم إتاحة البرنت إلكترونيًا، إلا أن بعض الجهات الحكومية أو الخاصة لا تزال تطلب نسخة ورقية رسمية مختومة من مكتب التأمينات.

وفي هذه الحالة، يتوجب على المواطن التوجه إلى المكتب التابع له وفقًا لمحل الإقامة، مصطحبًا أصل بطاقة الرقم القومي وصورة منها، حيث يتم إصدار الشهادة بختم رسمي وتوقيع معتمد.

برنت تأمينات

اين يمكني استخراج برنت التأمينات

تتوافر مكاتب التأمينات الاجتماعية في جميع المراكز والمدن، ويمكن التوجه لأي مكتب تابع لمحل الإقامة. وفي حال وجود صعوبة في الوصول إلى المكتب أو الحصول على الرقم التأميني، يمكن التوجه للمكتب الرئيسي بمحافظة الإقامة أو الفرع الرئيسي للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بالقاهرة في شارع الألفي بوسط البلد.

استخراج برنت تأمينات



ما هي استخدامات برنتالتأمينات؟

برنت التأمينات الاجتماعية يُعد مستندًا أساسيًا يُطلبفي عدد كبير من الإجراءات الإدارية، سواء في القطاعالصحي، الحكومي، أو الاجتماعي، ومن أبرز استخداماته: