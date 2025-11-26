قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

ماجد سامي يناشد الرئيس السيسي لحل أزمة رمضان صبحي

رمضان صبحي
رمضان صبحي
عبدالله هشام

ناشد ماجد سامي رئيس نادي وادي دجلة السابق، الرئيس السيسي للتدخل لحل أزمة رمضان صبحي .

وقال سامي في تصريحات عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : طالعت منذ أيام تساؤل الرئيس عما إن كانت مصر تستطيع تخريج ٦٠٠٠ لاعب كرة محترف مثل محمد صلاح، وبما أن لي خبرات في هذا الموضوع فإنني أناشد الرئيس أن يصدر قراراً بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة بإعفاء اللاعبين الذين ينضمون للمنتخبات الوطنية بدءًا من مراحل الناشئين في كافة الرياضات من التجنيد حتى لا يلجأوا لطرق ملتوية للإعفاء من التجنيد. 

وأكمل: أتمنى من فخامته إصدار أمر بإعفاء اللاعب رمضان صبحي و حفظ قضيته بدلاً من الزج به في غياهب السجون.

حصل موقع صدى البلد على نص أقوال شاهد الإثبات العاشر في قضية اتهام اللاعب رمضان صبحي بالتزوير في محرر رسمي.

 كما ثبت في أقوال شاهد الإثبات العاشر عبد التواب علي فهمي إبراهيم، أكد أن المسئول عن ملف المتهم الثالث رمضان صبحي هو المتهم الرابع طارق محمد.

س / وما هي بادرة التحاق الطالب / رمضان صبحي رمضان بمعهد الفراعنة للسياحة تحديداً ؟

ج / هو التحق بالمعهد بالفرقة الأولي وأصبح مقيد فيه وبعدين اللي كان بيباشر ملفه كولي أمر الطالب أو المتولي الملف من الأساس واحد اسمه طارق المصري .

س / وما هي بادرة تواصلك مع سالف الذكر ؟

ج / هو بعد ما رمضان صبحي،  قيد في المعهد بدأ طارق يتواصل معايا لانه كان بيدور علي أي حد في الشئون يقدر يطلع له اثباتات قيد صحيحة لرمضان صبحي أنه مقيد في المعهد.

س / وما هي شروط استحصال الطالب على إثبات قيد ؟

ج / هو أي حد بيجي يقدم عليه ويستلمه ومادام هو معهد خاص فالشرط الوحيد هو سداد الرسوم .

س / وهل يحق لأي شخص استلام إثبات القيد الخاص بأحد الطلاب المقيدين بالمعهد ؟

ج / أي حد يقدر يستلم ما دام سدد الرسوم .

س / وهل استلم المتهم طارق المصري إثباتات القيد الخاصة بالطالب رمضان صبحي ؟

ج / أيوه هو استلمها بس الكلام ده كان من فترة .

الرئيس السيسي ماجد سامي رمضان صبحي وادي دجلة نادي بيراميدز

