تحريات مباحث الآداب تحسم مصير “بلوجر بولاق الدكرور”.. والمتهمة: فيديوهاتي من أجل الأرباح

قررت جهات التحقيق المختصة بنيابة جنوب الجيزة الكلية حجز "بلوجر بولاق الدكرور" 24 ساعة على ذمة التحريات بتهمة تقديم وبث محتوى خادش للحياء.

وطلبت النيابة تحريات مباحث الآداب حول الواقعة ومتابعة كافة الحسابات الشخصية للمتهمة.

ورصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعى، تتضمن قيامها بأداء حركات استعراضية بصورة خادشة للحياء، وتقديم محتوى غير لائق يتنافى مع القيم المجتمعية.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المذكورة حال تواجدها بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة.

وبمواجهتها اعترفت بقيامها بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.