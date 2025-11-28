وفد طلبة وطالبات المرحلة الثانوية يزور أكاديمية الشرطة

إستقبلت أكاديمية الشرطة عدداً من طلبة وطالبات المرحلة الثانوية ، وكان فى إستقبال الوفد الزائر عدداً من قيادات وضباط الأكاديمية وكذا مجموعة من طلبة وطالبات كلية الشرطة ، حيث تم الترحيب بالوفد الزائر ونقل تحيات وزير الداخلية وحرصه الدائم على الإهتمام بتلك الزيارات ، التى تأتى فى إطار تعزيز أواصر التعاون بين مختلف جهات الدولة .

وقد بدأت فعاليات الزيارة بمشاهدة فيلم تسجيلى يتضمن أنشطة الأكاديمية المختلفة فى مجال إعداد وتأهيل طلبة وطالبات كلية الشرطة ، عقب ذلك قام الوفد الزائر بجولة تفقدية للأكاديمية شاهدوا خلالها عروض (كتائب الخيالة - كلاب الأمن والحراسة) بمشاركة موسيقات كلية الشرطة حيث عزفت الموسيقات بعض المقطوعات الموسيقية لهذه المناسبة ، مما أضفى البهجة والسرور لدى الطلاب .

ومن جانبهم توجه أعضاء الوفد الزائر بالشكر والتقدير لوزارة الداخلية ممثلة فى أكاديمية الشرطة معربين عن سعادتهم البالغة بتلك الزيارة وحفاوة الإستقبال وما شاهدوه من إمكانيات تدريبية وعلمية وثقافية ولوجيستية متميزة تعرفوا من خلالها على جهود الأكاديمية فى إعداد رجال الشرطة .

وذلك فى ضوء إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى الإهتمام بتنمية الثقافة الشرطية لدى النشء لما لها من دور إيجابى على تنمية الوعى الشرطى للمجتمع وبناء علاقة قوية راسخة بين المواطنين ورجال الشرطة.