القبض على شخص ادعى إمتلاك ضابط لسيارة مجهزة طبيا بالإسماعيلية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى تظهر خلاله سيارة ملاكى بها زجاج ملون وزعم صاحب الحساب بأن السيارة مجهزة طبياً ومملوكة لأحد ضباط الشرطة والإدعاء بقيامه بسحب الرخصة الخاصة بشقيقه بالإسماعيلية بدون وجه حق.

بالفحص أمكن تحديد السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو "سارية التراخيص" وبإستدعاء مالكها تبين أنه من ذوى الإحتياجات الخاصة " والد الضابط المشار إليه " ، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 23 الجارى ، وحال تواجد الضابط المذكور بأحد الإرتكازات الأمنية قام بإستيقاف سيارة ملاكى"بها زجاج ملون وكسر بالزجاج الأمامى".

فقام مرافق قائد السيارة "شقيق القائم على النشر" بالتعدى بالسب على قوة الإرتكاز"تم ضبطه" وإتخاذ الإجراءات القانونية حياله وعرضه على النيابة العامة ، وقيام ناشر المقطع بالإدعاء على غير الحقيقة بملكية الضابط للسيارة نكاية فيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله لإدعائه الكاذب.