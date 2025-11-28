قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أبو الغيط: الفلسطينيون تعرضوا لحرب غاشمة والسودان يعيش أكبر كارثة إنسانية
إصابة 4 أطفال في إنقلاب تروسيكل بالطريق الصحراوي الغربي بأسيوط
التطبيق من أكتوبر.. القانون الجديد يجيز التصالح في الإعدام وتخفيف العقوبة
من «الفيتو» إلى «قانون الطفل».. رسائل الرئيس السيسي من الأكاديمية العسكرية تحدد ملامح المرحلة المقبلة
خير مسلك لبلوغ طيب رضوان الله ونزول دار كرامته.. خطيب المسجد الحرام يوضح
لمدة عشرة أشهر .. ماكرون يعيد الخدمة العسكرية التطوعية للشباب
مياه القناة : إصلاح خط نفق السويس وتطهير حي الضواحي ببورسعيد
خالد طلعت: زيزو أفضل من محمد صلاح ومرموش هذا الموسم
منخفض جوي وكتل هوائية تضرب البلاد.. تفاصيل حالة الجو
حمي الماربورج.. الصحة توضح إجراءات السفر من وإلى الدول الموبوءة
القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال إفريقيا
«دولة التلاوة» يقترب من 200 مليون مشاهدة.. الليلة إعلان نجوم الحلقة وجوائز مليونية للفائزين في رمضان
القبض على شخص ادعى إمتلاك ضابط لسيارة مجهزة طبيا بالإسماعيلية

المتهم
المتهم
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى تظهر خلاله سيارة ملاكى بها زجاج ملون وزعم صاحب الحساب بأن السيارة مجهزة طبياً ومملوكة لأحد ضباط الشرطة والإدعاء بقيامه بسحب الرخصة الخاصة بشقيقه بالإسماعيلية بدون وجه حق.

بالفحص أمكن تحديد السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو "سارية التراخيص" وبإستدعاء مالكها تبين أنه من ذوى الإحتياجات الخاصة " والد الضابط المشار إليه " ، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 23 الجارى ، وحال تواجد الضابط المذكور بأحد الإرتكازات الأمنية قام بإستيقاف سيارة ملاكى"بها زجاج ملون وكسر بالزجاج الأمامى".

فقام مرافق قائد السيارة "شقيق القائم على النشر" بالتعدى بالسب على قوة الإرتكاز"تم ضبطه" وإتخاذ الإجراءات القانونية حياله وعرضه على النيابة العامة ، وقيام ناشر المقطع بالإدعاء على غير الحقيقة بملكية الضابط للسيارة نكاية فيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله لإدعائه الكاذب.

سيارة مجهزة طبيا الإسماعيلية مقطع فيديو

