«إيتيبا 2».. أكاديمية الشرطة تنظم دورة تدريبية للكوادر الأمنية الأفريقية |صور

نظّمت أكاديمية الشرطة "مركز بحوث الشرطة" الدورة التدريبية السادسة من البرنامج التدريبى الخاص بالمرحلة الثانية من بروتوكول التعاون بين الجانبين (المصرى – الإيطالى) لتدريب الكوادر الأمنية الأفريقية فى مجال "مكافحة الجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية" (إيتيبا 2) بمركز بحوث الشرطة بمشاركة عدد 46 متدرباً من الكوادر الأفريقية يمثلون عدد 22 دولة.

وتناول برنامج الدورة التدريبية عدد من المحاور جاء أبرزها (الإطار القانونى لمكافحة الجريمة المنظمة على المستويين الدولى والإقليمى – آليات العمل الأمنى لمكافحة تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر – محاور التعاون الأمنى فى مجال التعامل مع ظاهرة الهجرة غير الشرعية – آليات التعامل مع وسائل الإعلام والكيانات الدولية المعنية لمجابهة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر وحماية حقوق الإنسان).

يأتى التعاون الأمنى المصرى الإيطالى فى مجال "مكافحة الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة" فى ضوء العلاقات التاريخية بين الدولتين والتنسيق المشترك فيما بينهما لمجابهة الظواهر ذات الأبعاد الأمنية ، ويعكس ثقة أجهزة الأمن الإيطالية والأوروبية فى خبرات الأجهزة الأمنية المصرية وإمكاناتها التدريبية وقدرتها على نقل خبراتها المتراكمة للكوادر الإفريقية فى مجال مكافحة هذه النوعية من الجرائم، وكذا دور مصر الفعال فى مكافحة ظاهرة الهجرة غير النظامية على المستويين المحلى والإقليمى.

وذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تعزيز محاور التعاون وتبادل الخبرات مع كافة الكيانات الأمنية المناظرة للدول الصديقة لتدريب كوادرها بهدف تعزيز قدراتهم لمكافحة مختلف أنماط الجرائم الوطنية والعابرة للحدود.

