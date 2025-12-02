عبد الباسط يثير الجدل بشأن منتخب مصر والكويت اليوم

طرح الإعلامي أحمد عبد الباسط سؤلاً للجماهير بشأن مباراة منتخب مصر والكويت اليوم في بطولة كأس العرب عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .



وكتب عبد الباسط :"إيه توقعاتك لمباراة منتخب مصر والكويت اليوم في بطولة كأس العرب؟".



تقام اليوم ثلاث مباريات قوية في بطولة كأس العرب التي تستضيفها قطر خلال الفترة من 1 ديسمبر وحتى 18 من نفس الشهر.

يأمل منتخب مصر المشارك في كأس العرب في بداية مثالية أمام منتخب الكويت في المواجهة التي تنطلق في الرابعة والنصف عصر اليوم (الثلاثاء) على ملعب لوسيل تحت قيادة الحكم النرويجي إسبن إسكوس في افتتاح مباريات المجموعة الثالثة بالنسخة الحادية عشرة للبطولة.

أبناء المدرب المخضرم القائد حلمي طولان أتموا تحضيراتهم للمباراة الهامة وباتوا في أتم الجاهزية لتحقيق نتيجة إيجابية تضاعف من حظوظهم في بلوغ ربع النهائي في مجموعة تضم أيضاً الثنائي الإمارات والأردن و تبدو صعبة للغاية وتتساوى فيها فرص المنتخبات الأربعة في التأهل.