وزير الخارجية الألماني: نصف مليون طالب مصري يتعلمون اللغة الألمانية
وزير الخارجية الألماني: نُكثّف التعاون مع مصر ونثمّن دورها في استقرار المنطقة
مدبولي يُتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء
وزير الخارجية الألماني: مستعدون لدعم مصر في مؤتمر إعادة إعمار غزة
أبو الغيط يحذر: جنة الذكاء الاصطناعي قد تتحول إلى جحيم يهدد البشرية
الأرصاد: طقس بارد صباحًا وتحذيرات من تقلبات جوية خلال ساعات | فيديو
كواليس مفاوضات برشلونة مع الأهلي لضم حمزة عبد الكريم.. شوبير يكشف
بث مباشر.. مؤتمر صحفي لوزير الخارجية ونظيره الألماني خلال زيارته إلى برلين
في معرض إيديكس 2025… مصر وتركيا تبحثان فتح آفاق جديدة للتصنيع العسكري المشترك
قبل إعلان نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات النواب… توقعات بجولة إعادة في بعض الدوائر
غضب أفشة بين توروب وأزمة شيك الـ13 مليون جنيه| إيه الحكاية؟
أول تعليق من حماس على استشهاد منفذ عملية مستوطنة عطريت
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

عبد الباسط يثير الجدل بشأن منتخب مصر والكويت اليوم

منتخب مصر
منتخب مصر
علا محمد

طرح الإعلامي أحمد عبد الباسط سؤلاً للجماهير بشأن مباراة منتخب مصر والكويت اليوم في بطولة كأس العرب عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .


وكتب عبد الباسط :"إيه توقعاتك لمباراة منتخب مصر والكويت اليوم في بطولة كأس العرب؟".


تقام اليوم ثلاث مباريات قوية في بطولة كأس العرب التي تستضيفها قطر خلال الفترة من 1 ديسمبر وحتى 18 من نفس الشهر.

يأمل منتخب مصر المشارك في كأس العرب في بداية مثالية أمام منتخب الكويت في المواجهة التي تنطلق في الرابعة والنصف عصر اليوم (الثلاثاء) على ملعب لوسيل تحت قيادة الحكم النرويجي إسبن إسكوس في افتتاح مباريات المجموعة الثالثة بالنسخة الحادية عشرة للبطولة.

أبناء المدرب المخضرم القائد حلمي طولان أتموا تحضيراتهم للمباراة الهامة وباتوا في أتم الجاهزية لتحقيق نتيجة إيجابية تضاعف من حظوظهم في بلوغ ربع النهائي في مجموعة تضم أيضاً الثنائي الإمارات والأردن و تبدو صعبة للغاية وتتساوى فيها فرص المنتخبات الأربعة في التأهل.

الإعلامي أحمد عبد الباسط مباراة منتخب مصر الكويت بطولة كأس العرب كأس العرب قطر

