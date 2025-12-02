تريزيجيه يؤكد جاهزية الفراعنة لبدء مشوارهم في كأس العرب

أشاد محمود حسن "تريزيجيه"، نجم الأهلي ومنتخب مصر، بالدور الريادي الذي تلعبه دولة قطر في تعزيز مكانة الرياضة العربية عالميًا، وذلك مع انطلاق منافسات كأس العرب 2025، مؤكدًا أن البطولة تمثل نافذة جديدة لإظهار قوة الكرة العربية وقدرتها على المنافسة.

تصريحات تريزيجيه

وفي تصريحات أدلى بها للمركز الإعلامي لبطولة كأس العرب، عبّر تريزيجيه عن فخره بالمشاركة في هذا المحفل الذي وصفه بـ"العريق والمميز"، مشيرًا إلى أن كل مباراة يخوضها المنتخب تمثل فرصة جديدة لإثبات قدرته على الظهور بصورة مشرفة أمام الملايين من عشاق الكرة العربية.

تجربة قطر في استضافة كأس العالم 2022

وتوقف نجم الأهلي عند تجربة قطر في استضافة كأس العالم 2022، قائلًا: "شاهد العالم قدرات قطر الاستثنائية خلال استضافة المونديال. كان ذلك إنجازًا تاريخيًا ليس لقطر فقط، بل للمنطقة بأسرها. واليوم، تعود الأنظار مجددًا إلى الدوحة مع كأس العرب، حيث تتصدر الكرة العربية المشهد على منصة عالمية".

86 مباراة دولية

وأكد تريزيجيه، الذي خاض 86 مباراة دولية وسجل 22 هدفًا بقميص المنتخب، أن اللعب باسم مصر يظل الشعور الأجمل في مسيرته، وقال: "لا يوجد إحساس يضاهي ارتداء قميص المنتخب وسط دعم ملايين المشجعين. المسئولية كبيرة، لكنني أثق أن اللاعبين سيقدمون كل ما لديهم لإسعاد الجماهير في كأس العرب قطر 2025".

تجربة تريزيجيه في الملاعب القطرية

وتحدث كذلك عن تجربته في الملاعب القطرية، موضحًا أن اللعب في استادات احتضنت كأس العالم يمنح البطولة قيمة مضاعفة، مؤكدًا أن البنية التحتية المذهلة في قطر تجعلها واحدة من أفضل البيئات لدعم اللاعبين ورفع مستواهم.

ويملك تريزيجيه سجلًا دوليًا بارزًا منذ بداية مشواره مع الفراعنة عام 2014، حيث ساهم في وصول مصر إلى نهائي أمم أفريقيا عامي 2017 و2023، كما لعب دورًا محوريًا في تصفيات كأس العالم 2026 بتسجيله خمسة أهداف أسهمت في تأهل المنتخب.

وخاض خلال رحلته الاحترافية محطات مهمة أبرزها أستون فيلا الإنجليزي والريان القطري قبل استقراره في الأهلي.

ومع إعلان قرعة البطولة، جاء منتخب مصر في المجموعة الثالثة إلى جانب الأردن والإمارات والكويت، وهي مجموعة صعبة يسعى خلالها الفريق لتحقيق نتائج أفضل من النسخة السابقة التي حلّ فيها رابعًا عقب مباراة قوية أمام قطر انتهت بركلات الترجيح عام 2021.

ويستهل المنتخب المصري مشواره اليوم، الثلاثاء، بمواجهة الكويت على استاد لوسيل الأيقوني، الذي شهد النهائي التاريخي لكأس العالم 2022، وسط توقعات جماهيرية كبيرة ببداية قوية تعكس الطموحات الكبيرة للفراعنة في النسخة الحالية من البطولة.