قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أبو الغيط يحذر: جنة الذكاء الاصطناعي قد تتحول إلى جحيم يهدد البشرية
الأرصاد: طقس بارد صباحًا وتحذيرات من تقلبات جوية خلال ساعات | فيديو
كواليس مفاوضات برشلونة مع الأهلي لضم حمزة عبد الكريم.. شوبير يكشف
بث مباشر.. مؤتمر صحفي لوزير الخارجية ونظيره الألماني خلال زيارته إلى برلين
في معرض إيديكس 2025… مصر وتركيا تبحثان فتح آفاق جديدة للتصنيع العسكري المشترك
قبل إعلان نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات النواب… توقعات بجولة إعادة في بعض الدوائر
غضب أفشة بين توروب وأزمة شيك الـ13 مليون جنيه| إيه الحكاية؟
أول تعليق من حماس على استشهاد منفذ عملية مستوطنة عطريت
فضحها بـ 10 فيديوهات.. اعترافات مثيرة لمديرة تطبيق شهير ضد عشيقها| خاص
تحرك برلماني عاجل لحماية الطلاب من انتشار الفيروسات في المدارس مع دخول الشتاء
سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء بالمصنعية
كحة مستمرة.. غادة إبراهيم تعلن عن إصابتها بمتحور ستراتوس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تريزيجيه يؤكد جاهزية الفراعنة لبدء مشوارهم في كأس العرب

تريزيجيه
تريزيجيه
إسلام مقلد

أشاد محمود حسن "تريزيجيه"، نجم الأهلي ومنتخب مصر، بالدور الريادي الذي تلعبه دولة قطر في تعزيز مكانة الرياضة العربية عالميًا، وذلك مع انطلاق منافسات كأس العرب 2025، مؤكدًا أن البطولة تمثل نافذة جديدة لإظهار قوة الكرة العربية وقدرتها على المنافسة.

تصريحات تريزيجيه

وفي تصريحات أدلى بها للمركز الإعلامي لبطولة كأس العرب، عبّر تريزيجيه عن فخره بالمشاركة في هذا المحفل الذي وصفه بـ"العريق والمميز"، مشيرًا إلى أن كل مباراة يخوضها المنتخب تمثل فرصة جديدة لإثبات قدرته على الظهور بصورة مشرفة أمام الملايين من عشاق الكرة العربية.

تجربة قطر في استضافة كأس العالم 2022

وتوقف نجم الأهلي عند تجربة قطر في استضافة كأس العالم 2022، قائلًا: "شاهد العالم قدرات قطر الاستثنائية خلال استضافة المونديال. كان ذلك إنجازًا تاريخيًا ليس لقطر فقط، بل للمنطقة بأسرها. واليوم، تعود الأنظار مجددًا إلى الدوحة مع كأس العرب، حيث تتصدر الكرة العربية المشهد على منصة عالمية".

86 مباراة دولية

وأكد تريزيجيه، الذي خاض 86 مباراة دولية وسجل 22 هدفًا بقميص المنتخب، أن اللعب باسم مصر يظل الشعور الأجمل في مسيرته، وقال: "لا يوجد إحساس يضاهي ارتداء قميص المنتخب وسط دعم ملايين المشجعين. المسئولية كبيرة، لكنني أثق أن اللاعبين سيقدمون كل ما لديهم لإسعاد الجماهير في كأس العرب قطر 2025".

تجربة تريزيجيه في الملاعب القطرية

وتحدث كذلك عن تجربته في الملاعب القطرية، موضحًا أن اللعب في استادات احتضنت كأس العالم يمنح البطولة قيمة مضاعفة، مؤكدًا أن البنية التحتية المذهلة في قطر تجعلها واحدة من أفضل البيئات لدعم اللاعبين ورفع مستواهم.

ويملك تريزيجيه سجلًا دوليًا بارزًا منذ بداية مشواره مع الفراعنة عام 2014، حيث ساهم في وصول مصر إلى نهائي أمم أفريقيا عامي 2017 و2023، كما لعب دورًا محوريًا في تصفيات كأس العالم 2026 بتسجيله خمسة أهداف أسهمت في تأهل المنتخب. 

وخاض خلال رحلته الاحترافية محطات مهمة أبرزها أستون فيلا الإنجليزي والريان القطري قبل استقراره في الأهلي.

ومع إعلان قرعة البطولة، جاء منتخب مصر في المجموعة الثالثة إلى جانب الأردن والإمارات والكويت، وهي مجموعة صعبة يسعى خلالها الفريق لتحقيق نتائج أفضل من النسخة السابقة التي حلّ فيها رابعًا عقب مباراة قوية أمام قطر انتهت بركلات الترجيح عام 2021.

ويستهل المنتخب المصري مشواره اليوم، الثلاثاء، بمواجهة الكويت على استاد لوسيل الأيقوني، الذي شهد النهائي التاريخي لكأس العالم 2022، وسط توقعات جماهيرية كبيرة ببداية قوية تعكس الطموحات الكبيرة للفراعنة في النسخة الحالية من البطولة.

محمود حسن تريزيجيه تريزيجيه الأهلي منتخب مصر قطر كأس العرب 2025 كأس العرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم

مش بوسة ووردة.. شهادات أهالي ضحايا فراش مدرسة الإسكندرية تكسر حاجز الخوف

صلاة سنة الفجر

هل تجوز صلاة سنة الفجر بعد الفرض إذا فات وقتها؟.. الإفتاء تجيب

صورة أرشيفية

تعليق الدراسة غدا وبعد غد ببعض المدارس لإنعقاد لجان إعادة انتخابات مجلس النواب

فيلم الست

تشويه لصورة أم كلثوم.. أشرف سيف يرفض فيلم “الست” قبل عرضه

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 2-12-2025

أعلى عائد بنكي شهري وربع سنوي في 2025 من البنك الأهلي المصري

أعلى عائد بنكي شهري وربع سنوي في 2025 من البنك الأهلي المصري

بعد حادث التجمع الخامس.. ما أسباب الهبوط الأرضي؟

بعد حادث التجمع الخامس.. ما أسباب الهبوط الأرضي؟

أصحاب المعاشات

زيادة جديدة للمعاشات.. موعد تطبيق رفع الحدين الأدنى والأقصى وبدء الصرف رسميا

ترشيحاتنا

الاسرة

استجابة فورية من محافظ أسوان لاستغاثة أم لفتاة مريضة نفسياً

غموض أمريكي–إسرائيلي.. وواشنطن تضغط لبدء المرحلة الثانية في غزة| وهذه كواليس مكالمة ترامب ونتنياهو

غموض أمريكي–إسرائيلي.. وواشنطن تضغط لبدء المرحلة الثانية في غزة| وهذه كواليس مكالمة ترامب ونتنياهو

البلوجر سلطانجي والإكسلانس

أزمة البلوجرز سلطانجي والإكسلانس.. اتهامات بالبلبلة.. ودفاع يؤكد رسمية التحاليل وانتظار إخلاء السبيل

بالصور

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء بالمصنعية

اسعار الذهب اليوم في مصر
اسعار الذهب اليوم في مصر
اسعار الذهب اليوم في مصر

نورهان منصور تخطف الأنظار بإطلالتها فى البلكونة

نورهان منصور تخطف الانظار بإطلالتها فى البلكونة
نورهان منصور تخطف الانظار بإطلالتها فى البلكونة
نورهان منصور تخطف الانظار بإطلالتها فى البلكونة

لوك جديد.. داليا البحيرى تخطف الأنظار ببدلة سوداء

بلوك جديد.. داليا البحيرى تخطف الأنظار ببدلة سوداء
بلوك جديد.. داليا البحيرى تخطف الأنظار ببدلة سوداء
بلوك جديد.. داليا البحيرى تخطف الأنظار ببدلة سوداء

استقرار بالأسواق.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر

اسعار الفراخ اليوم
اسعار الفراخ اليوم
اسعار الفراخ اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: انتبه من فضلك! الأخلاق ترجع إلى الخلف

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: أسطورة سميراميس

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب قصيدة: يا يَمنَ العِزِّ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: أسلحة مصرية تهز «إيديكس 2025»

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللياقة واللباقة

المزيد