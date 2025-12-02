الفراعنة يستهلون مشوارهم في كأس العرب بمواجهة قوية أمام الكويت

يبدأ منتخب مصر "الفراعنة" مشواره في بطولة كأس العرب 2025 بمواجهة مرتقبة أمام نظيره الكويتي، مساء عصر اليوم الثلاثاء، على أرضية استاد لوسيل المونديالي، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة التي تضم أيضاً الإمارات والأردن.

وتحمل المباراة طابعًا خاصًا لما تملكه المجموعة من قوة وتنافس، حيث يتطلع المنتخبان لاقتناص أول ثلاث نقاط تمنح صاحبها دفعة معنوية كبيرة في سباق التأهل إلى الدور الثاني.

ويدخل المنتخب الوطني المواجهة بطموح واضح للمنافسة على اللقب، مستندا إلى توليفة تجمع بين الخبرة والعناصر المحلية البارزة.

وفي المقابل، يسعى المنتخب الكويتي لتقديم أداء قوي يثبت قدرته على مقارعة الكبار، والعودة بنتيجة إيجابية تفتح أمامه باب المنافسة في مجموعة تعد من الأصعب في البطولة.

وتأتي هذه المشاركة السادسة لمصر في كأس العرب، والتي تُقام بنسختها الـ11 بمشاركة 16 منتخبًا، وبإجمالي جوائز يصل إلى 36.5 مليون دولار. وسبق للفراعنة أن حققوا اللقب مرة واحدة فقط.

قائمة منتخب مصر في كأس العرب 2025

حراسة المرمى: علي لطفي – محمد عواد – محمد بسام.

خط الدفاع: هادي رياض – محمود حمدي الونش – ياسين مرعي – رجب نبيل – أحمد هاني – كريم العراقي – يحيى زكريا – كريم فؤاد.

خط الوسط: محمد النني – عمرو السولية – أكرم توفيق – غنام محمد – محمد مجدي "قفشة" – إسلام عيسى – محمد مسعد – مصطفى سعد "ميسي" – ميدو جابر.

خط الهجوم: محمد شريف – حسام حسن – مروان حمدي.