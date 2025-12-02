الحسيني يشيد بدعم الدولة لرياضة السلاح ويدعو صبحي لحضور الجائزة الكبرى

أشاد المهندس عبد المنعم الحسيني رئيس الاتحاد الدولي للسلاح بالدعم الكبير الذي تقدمه الدولة المصرية لرياضة السلاح، مثمناً التهنئة الرئاسية الأخيرة لإنجاز المنتخب الوطني، التي اعتبرها رسالة تقدير تعكس قوة اللعبة على المستوى العالمي.

جاء ذلك خلال استقبال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، المهندس عبد المنعم الحسيني رئيس الاتحاد الدولي للسلاح، لبحث سبل دعم رياضة السلاح المصرية وتعزيز حضورها على الساحة الدولية، في ظل الطفرة الكبيرة التي تشهدها الرياضات الفردية خلال السنوات الأخيرة.

كما جرى الاتفاق على استمرار التنسيق لاستضافة بطولات دولية في مصر ومنها ثلاثة بطولات عالم في العام المقبل، وكذلك وتوسيع برامج تبادل الخبرات بالتعاون مع الاتحاد المصري للسلاح.

دعوة للوزير لحضور الجائزة الكبري

وخلال اللقاء، وجه رئيس الاتحاد الدولي للسلاح دعوة رسمية إلى الدكتور أشرف صبحي لحضور منافسات بطولة الجائزة الكبرى، المقرر إقامتها في دولة قطر خلال شهر يناير المقبل، تقديراً لدور مصر المؤثر في دعم وتطوير اللعبة على المستوى الدولي، ولتعزيز الحضور المصري في أكبر الفعاليات العالمية.

مناقشة خطط العمل

وتناول اللقاء مناقشة خطط العمل خلال الفترة المقبلة، ومنها دراسة إنشاء مركز إقليمي لرياضة السلاح في مصر ليكون منصة لاكتشاف وصقل المواهب، وتوفير منظومة متكاملة من الخدمات الفنية واللوجستية والإدارية، بما يعزز من مكانة مصر كمنارة رياضية على مستوى القارة.

وأكد وزير الشباب والرياضة حرص الدولة على دعم الكوادر والقيادات المصرية لتولي المناصب الدولية داخل الاتحادات القارية والعالمية، باعتبار ذلك امتدادا لقوة مصر الناعمة وريادتها في المنظومة الرياضية.

وشدد على أن وجود شخصيات مؤثرة مثل المهندس عبد المنعم الحسيني يعكس ثقة المجتمع الدولي في الكفاءة المصرية وقدرتها على تطوير مختلف الألعاب، مع مواصلة دعم خطط التطوير الفني والإداري لمنتخب السلاح.