رسميا.. الاتحاد الافريقي يحدد ملاعب مباريات الزمالك في الكونفدرالية ومواعيدها

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “الكاف” ملاعب مباريات فريق الزمالك ومواعيد إقامتها في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

جاءت المباريات كالتالي :

تقام مباراة الزمالك أمام المصري البورسعيدي في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية يوم الأحد 25 يناير، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة علي استاد برج العرب.

وتقام مباراة المصري امام الزمالك في الجولة الرابعة، يوم الأحد 1 فبراير في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة علي استاد برج العرب.

وتقام مباراة زيسكو الزامبي أمام الزمالك في الجولة الخامسة يوم الأحد 8 فبراير في تمام الساعة الثالثة عصرا في زامبيا.