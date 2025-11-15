قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأمم المتحدة: الفاشر تحتاج لمساعدات عاجلة وبكميات أكبر مما يصل حاليًا
المنوفي: دعم الدولة حرّر طاقات قطاع المواد الغذائية وحقق طفرة تصديرية تاريخية
قائد الجيش الثالث: نؤمن حدود مصر ومصادر البترول وقناة السويس.. فيديو
150 ألف جدية حجز .. تفاصيل طرح وحدات سكنية جديدة في 6 أكتوبر
ننشر.. صورة المشرفة داليا سليمان التي رحلت في حادث أتوبيس إسنا
نقيب المهندسين يعلن عن أول قرار لوقف عمومية يوتن
الأمم المتحدة: المنظمة تواصل العمل لتنسيق عمليات الإغاثة وتوفير ممرات آمنة بالفاشر
أسماء جلال في اولى حلقات أبله فاهيتا على MBC
مساعد وزير الخارجية: منطقة القرن الإفريقي امتداد طبيعي واستراتيجي للأمن القومي المصري
الرئيس اللبناني يأمر بتقديم شكوى ضد إسرائيل إلى مجلس الأمن الدولي
وزير الثقافة يتابع الحالة الصحية لطلاب أسوان بعد حادث الأتوبيس بالإسماعيلية
إحالة بائع خضار للمفتي بتهمة قتل شخص في الخانكة
اقتصاد

تفاصيل جدول ندوات مصلحة الضرائب لتوعية الممولين في أسبوع

مصلحة الضرائب
مصلحة الضرائب
محمد يحيي

تبدأ مصلحة الضرائب المصرية برئاسة رشا عبد العال؛ صباح غد الأحد وعلى مدار أسبوع؛ في تنظيم 15 ندوة تثقيفية لدعم المجتمع الضريبي و المخاطبين بأداء الضريبة.


 

وفقا لما أعلنته مصلحة الضرائب عن بدء تنفيذ عمليات تدشين الندوات الأسبوعية والتي تجرى بشكل دوري بواقع 3 ندوات يوميا من الأحد حتي الخميس من الأسبوع الجاري .

قالت مصلحة الضرائب إنه من المقرر اطلاق الندوات المستهدفة علي مدار 30 ساعة أسبوعية بإجمالي ساعتين للمحاضرة الواحدة بما يعني 3 حلقات لمدة 3 ساعات يوميا. ولمدة 5 أيام متصلة.

جدول مواعيد المحاضرة

تركز المحاضرات التي تستهدفها مصلحة الضرائب المصرية على أكثر من 5 ملفات استراتيجية أبرزها " الفاتورة والإيصال الإلكتروني، احتساب ضرائب المرتبات والأجور PayRoll، حزمة التسهيلات والحوافز الضريبية المقدمة للممولين، ربط الفاتورة الإلكترونية مع منظومة نافذة التابعة لمصلحة الجمارك المصرية.

يحاضر في المحاضرات نخبة من قيادات المصلحة علي مستوى المأموريات والإدارات المتخصصة أبرزها إدارات" التطوير ومتابعة البرامج، البحوث الضريبية، مركز أول كبار الممولين، وحدة التجارة الإلكترونية، الإرشاد الضريبي، التفتيش على المصالح الحكومية، الدعم الداخلي للتعاملات الإلكترونية".

موضوعات المحاضرات

تتضمن أبرز المحاضرات والتي تحمل أرقام من من 2580 حتى 2594 عددا من الموضوعات من بينها :

  • منظومة الفاتورة الإلكترونية
  • دور منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية في تبسيط إجراءات تقديم نماذج الخصم واتحصيل
  • الضريبية لأنشطة المهن الحرة دخل وقيمة مضافة
  • كيفية الاستفادة من النظام الضريبي المبسط
  • منظومة توحيد معايير وأسس احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات
  • نظرة عامة على منظومة الإيصال الإلكتروني وأهدافها مزاياها والفرق بينها وبين منظومة الفاتورة الإلكتروني
  • الضريبية على التجارة الإلكترونية
  • منظومة الفاتورة الإلكترونية و الربط بينها وبين منظومة نافذة
  • الإعفاءات الضريبية في ضوء القانون 67 وتعديلاته
مصلحة الضرائب المصرية اخبار مصر مال واعمال ندوات تثقيفية المجتمع الضريبي قانون الضريبة على القيمة المضافة أسس المحاسبة الضريبية

أطعمة تساعد على تنظيف الكلى والحفاظ على قوتها
شيفرولية لانوس
العادات الخمس لإبطاء الشيخوخة وتجديد شباب الجسم
فوائد عصير الجوافة للأطفال
