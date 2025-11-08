«سيدات سلة الأهلي» يواجه سموحة في إياب نصف نهائي دوري المرتبط

يواجه الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي سموحة اليوم، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري المرتبط.

تنطلق المباراة في السابعة مساءً على صالة برج العرب، ويسعى فريق سيدات سلة الأهلي للفوز من أجل حسم بطاقة التأهل للدور النهائي من بطولة دوري المرتبط.

وكان الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي قد حقق فوزا مهما على سموحة بنتيجة 83-52، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري المرتبط.

ويلتقي فريق سيدات سلة الأهلي تحت 18 سنة مع سموحة اليوم في تمام الساعة الخامسة مساءً على صالة برج العرب.

وتمكن فريق المرتبط سيدات تحت 18عاما من الفوز على سموحة بنتيجة 69-52، في مباراة ذهاب الدور نصف النهائي التي جمعتهما بصالة برج العرب.