مجلس الجامعات الأهلية يعلن فتح باب التقدم لمنحة "علي مصيلحي التعليمية" للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2025/2026

منحة المرحوم الدكتور علي مصيلحي
منحة المرحوم الدكتور علي مصيلحي
نهلة الشربيني

أعلن مجلس الجامعات الأهلية عن تقديم عدد من المنح التعليمية الممولة من الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي، ضمن منحة "المرحوم الدكتور علي مصيلحي التعليمية" للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2025/2026، بشرط وجود استحقاق اجتماعي لطلاب المدارس الحكومية، والمدارس التجريبية أو ما يعادلها من مدارس STEM، ومدارس النيل من الدور الأول للعام 2024/2025.

وتغطي المنحة كافة المصروفات الدراسية، على أن تتكفل الجامعة الأهلية الملتحق بها الطالب بتوفير سكن طلابي مناسب (يشتمل التغذية) يماثل المدن الجامعية، وذلك بدون مقابل.

وتتيح المنحة الدراسة في تخصصات مختلفة تناسب المجالات الأكثر احتياجًا لسوق العمل وتشمل: (الطب، التمريض، الطب البيطري، تكنولوجيا العلوم الصحية، الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي، الزراعة، السياحة، الفنون والتصميم، ألسن "لغات") بجامعات (الملك سلمان الدولية، جنوب الوادي الأهلية، أسيوط الأهلية، سوهاج الأهلية، الوادي الجديد الأهلية، الأقصر الأهلية).

وللتقدم وتسجيل البيانات من خلال الرابط التالي:

https://egyaid-nsb.mohesr.gov.eg/

على أن يستمر فتح باب التقديم حتى يوم الخميس الموافق 22-1-2026 في الساعة العاشرة مساءً، وسوف يتم الإعلان عن نتائج المنحة الدراسية فور الانتهاء من إجراءات مراجعة كافة بيانات المتقدمين.

☆ الشروط الخاصة للطلاب المتقدمين للترشح للمنح الدراسية:

• أن يكون الطالب/الطالبة مصري الجنسية ومقيما بجمهورية مصر العربية.

• حصول الطالب/الطالبة على شهادة الثانوية العامة من المدارس الحكومية، والمدارس التجريبية أو ما يعادلها من مدارس STEM، ومدارس النيل من الدور الأول للعام 2024/2025.

• الحصول على تقدير متميز في الثانوية العامة بما يعادل نسبة 3% أقل من الحد الأدنى للقبول بقطاع الكلية التابعة للجامعات الحكومية، طبقًا للتنسيق المعلن للجامعات الحكومية المناظرة في ذات العام.

• استيفاء متطلبات القبول الخاصة بالكلية / البرنامج المتقدم إليه الطالب للالتحاق.

• تقديم بيان شخصي من الطالب Personal Statement يوضح فيه الدافع تجاه التعلم والمهارات المنتظر اكتسابها من الدراسة بالبرنامج.

• الحفاظ على تقدير عام "جيد جدا" أو متوسط المعدل الفصلي "GPA" المعادل له طوال سنوات الدراسة بالجامعة، مع عدم التقدم بطلب للتحويل أو النقل من الجامعة المُرشح إليها الطالب، خلال الأعوام التالية للقبول بالمنحة الدراسية.

• يقوم الطالب بالتوقيع على إقرار بالموافقة على الأحكام والمسؤوليات والالتزامات التي تقع على عاتقه خلال فترة الدراسة وبعد التخرج، وبموافقته على رد قيمة المنحة في حالة الإخلال بأحد شروط المنحة، على أن تقدم من أصلين (أصل للطرف الأول وأصل للطرف الثاني).

☆ الشروط الخاصة بالاستحقاق الاجتماعي للطلاب المتقدمين للترشح للمنح الدراسية: (الأولوية للفئات التالية):

• الطلاب أبناء المحافظات الأكثر احتياجًا.

• الطلاب أبناء الأسر التي تحصل على معاش تكافل وكرامة.

• الطلاب أبناء دور الرعاية الاجتماعية.

• الطلاب أبناء الأسر محدودة الدخل والتي لا يسمح دخل الأسرة دفع المصروفات الدراسية، وذلك من خلال تقديم مستندات تدعم الطلب المقدم (كشف حساب بنكي عن آخر عام، بيان بمفردات دخل الأب والأم (مرتب أو معاش)، قيد عائلي، عقد إيجار، صور من إيصالات المرافق آخر 6 أشهر).

☆ مع العلم أن الطلاب الدارسين بالجامعات الأهلية وقاموا بسداد مصروفات الدراسة عن الفصل الدراسي الأول، يحق لهم استكمال الدراسة بالفصل الدراسي الثاني بذات الكلية، بجامعة من الجامعات المشمولة بالمنح الدراسية أو التقدم للدراسة بكلية جديدة حال انطباق الشروط عليهم (الاستحقاق الاجتماعي)، وكذلك استرداد كافة المصاريف المدفوعة بالكامل، دون أي خصم حال حصولهم على المنحة الدراسية.

