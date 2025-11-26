قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المستشار الألماني: بوتين لن يستطيع الخروج من الحرب في أوكرانيا بنجاح
وفاة 6 أشخاص في إثيوبيا بعد تفشي فيروس "ماربورج" شديد الخطورة
طلب الدعاء له بالرحمة..وفاة عم الفنان أحمد حلمي
الحبس 6 أشهر لـ البلوجر أم مكة وتغريمها 100 ألف جنيه
قرار عاجل بشأن المتهمة بسب وقذف الفنان محمد نور
رئيس الوزراء الجزائري: نتمتع مع مصر بسجل اقتصادي حافل من التعاون النموذجي والشراكات الناجحة
وزير الخارجية يبحث مع رئيس النواب اللبناني تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين
تشكيل ليفربول المتوقع ضد آيندهوفن في دوري أبطال أوروبا.. موقف محمد صلاح
اندلاع حريق في مدرسة بمطروح.. صور
مصر والجزائر.. شراكة قوية وخطوات واسعة نحو تعاون اقتصادي وسياسي شامل
إلهام شاهين: أنا متصالحة مع الزمن.. وقدمت دور أم زميل في نفس سني
اجتماع وزراء الإعلام العرب.. الأعلى للإعلام: دعم نضال الشعب الفلسطيني مسؤولية عربية مشتركة
أصل الحكاية

العنف ضد المرأة.. علامات تدل على قسوة شريك حياتك

العنف ضد المرأة.. علامات تدل على قسوة شريك حياتك
ولاء خنيزي

العنف ضد المرأة، ظاهرة مستمرة تؤثر على ملايين النساء حول العالم، وغالبًا ما يتم التبرير له بحجة تهذيب الأخلاق أو السيطرة على الآخر، وهو سلوك مرفوض على جميع المستويات، ففي الولايات المتحدة الأمريكية، تتعرض أكثر من 12 مليون امرأة للعنف الجسدي وفقًا لموقع daysoftheyear، ما يستدعي وعي المرأة بالعلامات التحذيرية التي قد تشير إلى أن شريك حياتها المستقبلي قد يكون عنيفًا.

هذا الوعي يساعدها على حماية نفسها قبل وقوع أي أذى جسدي أو نفسي، وفيما يلي أبرز العلامات التي يجب الانتباه إليها وفقًا لموقع voicenorthants

التحقق المستمر من مكانك

يجب على المرأة أن تدرك جيدًا بعض العلامات التي تدل على أن شريك الحياة عنيف،ومن بين هذه العلامات التي تدل على العنف في شخصية الشريك هي أنه غالبًا ما يتحقق باستمرار من مكان وجود المرأة ويطلب معرفة كل تحركاتها، في البداية، قد تبدو هذه الرغبة بريئة ومحببة، لكنها تصبح مقلقة إذا تحولت إلى تتبع دقيق لكل تحركاتك ومحاولة السيطرة على تفاصيل حياتك اليومية.

استخدام لغة التملك

عبارات مثل "أنت ملكي" قد تبدو في البداية عاطفية، لكنها تصبح مؤشرًا خطيرًا إذا صاحبها شعور بالغيرة المفرطة أو القلق عند تواصلك مع أصدقائك أو نشاطك على مواقع التواصل الاجتماعي، أو إذا استمر في مقارنة نفسك بشريكك السابق، فهذه علامة واضحة على محاولة السيطرة والتملك.

العزلة الاجتماعية والشعور بالوحدة

يسعى الشريك السام غالبًا لعزل خطيبته عن أصدقائها وعائلتها بحجة الحماية أو تجنب المشاكل، فيبدأ بتقليل تواصلك مع الآخرين ويجعل من الصعب الحفاظ على علاقاتك الاجتماعية، مما يؤدي إلى شعورك بالوحدة والانفصال عن العالم الخارجي.

التحكم في وقتك وهواياتك

يحاول الشريك المسيطر الحد من وقتك المخصص لهواياتك أو الأنشطة التي تحبينها، بحجة الغيرة أو الخوف، ليصبح لديك القليل من الحرية ويصبح كل وقتك تحت سيطرته، وهذا يشكل عامل ضغط نفسي يؤثر على استقلاليتك.

إشعارك بالخوف

من العلامات الأكثر خطورة للعنف هو شعورك بالخوف الدائم، سواء من تهديدات الانفصال إذا فعلت شيئًا معينًا، أو من تصرفات عنيفة مثل تكسير الأشياء عند الغضب، هذا الشعور يترك أثرًا نفسيًا عميقًا ويؤكد أن العلاقة غير صحية.

المرأة العنف العنف ضد المرأة القسوة قسوة شريك الحياة قسوة الرجل عنف الرجل

وزير التربية والتعليم

حقيقة ظهور فيروس ماربورج في المدارس وسر قرارات "تعليم البحيرة"|توضيح عاجل الآن

عداد الكهرباء القديم

خلال 4 أيام.. تحذير هام لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

إمام عاشور

إعارة مع أحقية الشراء وجنسية أمريكية .. تفاصيل عرض إمام عاشور

دار الإفتاء

حكم عدم الاستيقاظ لـ صلاة الفجر كل يوم.. الإفتاء توضح

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم .. ومفاجأة في قيمة عيار 21 الآن

حالة الطقس

تحذيرات الأرصاد: أمطار رعدية مرتقبة على هذه المناطق

الدواجن

دون الـ 60 جنيهًا .. هبوط عنيف في أسعار الدواجن بالأسواق

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة: تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل فى 6 محافظات جديدة

آلام المفاصل

لماذا تزداد آلام المفاصل بعد سن الأربعين؟.. 7 أسباب خفية لا ينتبه لها أحد

الجهاز الهضمي

لماذا أصبح التهاب المعدة مرض العصر؟.. 7 أسباب أغلبها من البيت

الشاي الأخضر

يشيد به خبراء التغذية.. مشروب سحري لصحة القلب والمناعة والتخسيس

تحذير صحي: 8 أطعمة تبدو آمنة لكنها تدمر جهاز المناعة بصمت

جهاز المناعة
جهاز المناعة
جهاز المناعة

الهجوم على شاطئ معادي وقصف جوي.. وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك ميدوزا 14

سلالة إنفلوانزا جديدة تضرب بقوة.. نجل الدكتور هاني الناظر يوجه تحذيرًا عاجلًا

أصغر أم في التاريخ

أصغر أم في التاريخ.. أنجبت بسن الخامسة

إلهام شاهين في شرم الشيخ

إلهام شاهين من شرم الشيخ: اعتز جدا بمسيرتي المسرحية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتبُ : آخرَ رسائلِ الوجدانِ والحنينِ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة النساء

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة والذكاء الاصطناعي.. شراكة تعيد صياغة المستقبل

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: زهوة الانتخابات الغائبة

