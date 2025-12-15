قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

هل دعاء الأم على أولادها وقت الغضب مستجاب؟.. الإفتاء تحذر: قد يصادف ساعة إجابة

دار الإفتاء
دار الإفتاء
أحمد سعيد

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليه من شخص يقول فيه إن والدته أحيانًا تدعو على أولادها في لحظة غضب، ثم ما تلبث أن تستغفر الله بعد هدوئها وتقول: «يا رب ما تستجبش الدعاء»، متسائلًا عن الحكم الشرعي في ذلك.

هل دعاء الأم على أولادها وقت الغضب مستجاب؟

وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الاثنين، أن النبي صلى الله عليه وسلم نبه وحذر تحذيرًا شديدًا من الدعاء على الأولاد، فقال: «لا تدعوا على أولادكم»، وبيّن سبب ذلك بأن الإنسان قد يصادف ساعة إجابة فتُفتح فيها أبواب السماء، فيستجيب الله سبحانه وتعالى هذا الدعاء. 

وحذر أمين الفتوى في دار الإفتاء، من أن يدعو الوالد أو الوالدة على الولد بالمرض أو التعطيل أو الهلاك أو غير ذلك، فيكون الدعاء في وقت إجابة كساعة في يوم الجمعة أو لحظة تُرفع فيها الأعمال، ولذلك شدد النبي صلى الله عليه وسلم على ضرورة ضبط النفس عند الغضب.

وأكد أمين الفتوى في دار الإفتاء أن الغضب آفة عظيمة، وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم رجلًا سأله الوصية مرارًا بقوله: «لا تغضب»، مكررًا هذه الوصية، مشيرًا إلى أن المطلوب من المسلم أن يتعلم الحلم وطول البال، وأن يتحلى بضبط النفس، حتى لا يخرج منه كلام أو دعاء يندم عليه بعد ذلك.

وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء أن كون الأم تستغفر الله بعد زوال الغضب، وتدعو قائلة: «يا رب لا تستجب هذا الدعاء»، ثم تعاود الدعاء لأولادها بالخير والتوفيق، فهذا أمر محمود، ويرجى معه أن يستجيب الله سبحانه وتعالى الدعاء الأخير، وألا يستجيب الدعاء الأول الذي خرج في لحظة غضب وكان فيه ضرر أو أذى، مؤكدًا أن رحمة الله واسعة، وأن الله أعلم بنيات عباده وأحوالهم.

الشيخ أحمد وسام دار الإفتاء الإفتاء دعاء الأم على أولادها دعاء الأم الدعاء على الأولاد لحظة الغضب دعاء الدعاء

بيوريه القرنبيط
فواكه غنية بالماغنسيوم تساعد على خفض ضغط الدم
مناديل الورق والاستنجاء: هل تهدد صحتك؟.. الإفتاء تضع النقاط على الحروف
مزيكا صالونات
