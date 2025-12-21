دبلوماسي روسي سابق: موسكو متمسكة بتسوية دائمة وترفض تجميد الصراع مع أوكرانيا

قال ألكسندر زاسبكين، الدبلوماسي الروسي السابق، إن الموقف الروسي من الأزمة الأوكرانية واضح منذ البداية ولم يطرأ عليه أي تغيير، مؤكدًا أن موسكو تسعى إلى اتفاق دائم وتسوية شاملة تضمن عدم العودة إلى جولات جديدة من الحرب في المستقبل، وترفض بشكل قاطع فكرة تجميد الوضع القائم.

وأوضح زاسبكين، خلال مداخلة مع الإعلامية هاجر جلال، في برنامج "منتصف النهار"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن تحقيق هذه التسوية مرتبط بتطبيق الشروط الروسية، مشددًا على أن توقيت التوصل إلى الاتفاق، سواء كان اليوم أو غدًا أو بعد عام، لا يغير من استعداد روسيا لمواصلة القتال إلى حين تحقق أهدافها.

وأشار إلى أن هناك عقبات جوهرية تعرقل فرص الحل، أبرزها ما وصفه بالشروط الروسية غير القابلة للتنازل، وفي مقدمتها اعتراف الغرب بتحييد أوكرانيا استراتيجيًا.

وأكد زاسبكين أن الشروط الأساسية تشمل اعتبار هذه المناطق "أقاليم روسية جديدة"، وضمان عدم انضمام أوكرانيا إلى أي تحالفات معادية لروسيا، أو إبرام اتفاقيات عسكرية مناوئة لها، فضلًا عن منع انتشار قوات أجنبية على الأراضي الأوكرانية، كما شدد على ضرورة تقليص حجم الجيش الأوكراني.

وأضاف أن هناك مطالب أخرى تتعلق بالجوانب السياسية والأيديولوجية وطبيعة النظام الحاكم في أوكرانيا، الذي تصفه موسكو بأنه معادٍ لروسيا، معتبرًا أن مجمل هذه الشروط تهدف إلى إنهاء ما تصفه روسيا بمشروع الدولة الأوكرانية ككيان معادٍ لها.