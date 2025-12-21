قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نقابة المهن التمثيلية تكشف الحالة الصحية للفنان إدوارد
بدرية طلبة لصدى البلد: كلمة يا غلووو دي بتاعتي وأعطيتها لأختي أم شيماء |فيديو
تشكيل منتخب جزر القمر لمواجهة المغرب في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025
هدى منصور: الخبراء الأجانب يحرصون على الاستفادة من الخبرة المصرية في منجم السكري
منجم السكري يعتمد 97% عمالة مصرية.. نموذج وطني للتعدين الحديث
بايرن ميونخ يكتسح هايدنهايم برباعية في الدوري الألماني
بالقوة الضاربة.. تشكيل المغرب لمواجهة جزر القمر في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية
ضحايا الـ 100 جنيه يومية| أحد أقارب عمال الفيوم: السيارة كانت تحمل فوق طاقتها
بلد كرة القدم.. انفانتينو يوجه رسالة شكر لـ المغرب في افتتاح أمم إفريقيا
جدول امتحانات نصف العام 2026 محافظة القاهرة جميع الصفوف .. شوف جدولك
وزير الأوقاف ناعيا الشيخ منصور الرفاعي عبيد: كان نموذجا ملهما لكل الأئمة
شد وجذب..سارة خليفة من منبر الشهرة لجلسة المحاكمة والإتهام..تفاصيل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
دبلوماسي روسي سابق: موسكو متمسكة بتسوية دائمة وترفض تجميد الصراع مع أوكرانيا

روسيا وأوكرانيا
روسيا وأوكرانيا
قال ألكسندر زاسبكين، الدبلوماسي الروسي السابق، إن الموقف الروسي من الأزمة الأوكرانية واضح منذ البداية ولم يطرأ عليه أي تغيير، مؤكدًا أن موسكو تسعى إلى اتفاق دائم وتسوية شاملة تضمن عدم العودة إلى جولات جديدة من الحرب في المستقبل، وترفض بشكل قاطع فكرة تجميد الوضع القائم.

وأوضح زاسبكين، خلال مداخلة مع الإعلامية هاجر جلال، في برنامج "منتصف النهار"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن تحقيق هذه التسوية مرتبط بتطبيق الشروط الروسية، مشددًا على أن توقيت التوصل إلى الاتفاق، سواء كان اليوم أو غدًا أو بعد عام، لا يغير من استعداد روسيا لمواصلة القتال إلى حين تحقق أهدافها.

وأشار إلى أن هناك عقبات جوهرية تعرقل فرص الحل، أبرزها ما وصفه بالشروط الروسية غير القابلة للتنازل، وفي مقدمتها اعتراف الغرب بتحييد أوكرانيا استراتيجيًا.

وأكد زاسبكين أن الشروط الأساسية تشمل اعتبار هذه المناطق "أقاليم روسية جديدة"، وضمان عدم انضمام أوكرانيا إلى أي تحالفات معادية لروسيا، أو إبرام اتفاقيات عسكرية مناوئة لها، فضلًا عن منع انتشار قوات أجنبية على الأراضي الأوكرانية، كما شدد على ضرورة تقليص حجم الجيش الأوكراني.

وأضاف أن هناك مطالب أخرى تتعلق بالجوانب السياسية والأيديولوجية وطبيعة النظام الحاكم في أوكرانيا، الذي تصفه موسكو بأنه معادٍ لروسيا، معتبرًا أن مجمل هذه الشروط تهدف إلى إنهاء ما تصفه روسيا بمشروع الدولة الأوكرانية ككيان معادٍ لها.

