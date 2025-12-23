ترامب يكرر على مادورو: تنحى الآن.. من الذكاء فعل ذلك!

في تكرار لما سبق وقاله في وقت سابق، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نيكولاس مادورو إلى التنحي، معتبرًا أنه سيكون من "الذكاء" أن يتخلى عن السلطة.

وأشار ترامب، إلى أن الولايات المتحدة ربما تحتفظ بشحنات النفط التي صادرتها قبالة ساحل فنزويلا في الأسابيع القليلة الماضية أو ربما تبيعه، فيما تصعد واشنطن من ضغوطها العسكرية على فنزويلا، وتزيد من حشودها العسكرية بالقرب منها.

وشملت حملة الضغوط التي يشنها ترمب على مادورو تعزيز الوجود العسكري في المنطقة، وشن أكثر من 24 غارة على سفن يشتبه في أنها تهرب المخدرات في المحيط الهادي والبحر الكاريبي بالقرب من الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية.

وحول إجبار مادورو على التنحي عن السلطة، قال ترامب للصحفيين "حسناً، أعتقد أن ذلك على الأرجح... الأمر متروك له فيما يريد أن يفعله. أعتقد أنه سيكون من الذكاء منه أن يفعل ذلك. ولكن مرة أخرى، سنكتشف ذلك".

وأضاف "إذا أراد أن يفعل شيئاً أو أن يبدي شجاعة في المواجهة، فستكون هذه هي المرة الأخيرة التي يستطيع فيها القيام بذلك".

وكانت مصادر قد ذكرت لصحيفة "ميامي هيرالد" الأمريكية في 1 ديسمبر، أن ترامب عرض في اتصال هاتفي مع مادورو، رسالة واضحة وهي أنه "يمكنك النجاة بنفسك وأقرب الناس إليك شريطة مغادرة البلد الآن".