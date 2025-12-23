قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محمد صلاح المنقذ.. قائد حمل حلم المونديال وأعاد الأمل في أمم أفريقيا
بدء نقل ألواح مركب خوفو الثانية تمهيدًا لإعادة تركيبها بالمتحف المصري الكبير.. صور
مباريات منتخب مصر القادمة في بطولة أمم أفريقيا بعد عبور زيمبابوي
مأساة بحدائق أكتوبر.. تفاصيل مصرع عروسين بعد أسبوع من الزفاف بسبب الغاز
إصابة عشرات الفلسطينيين بحالات الاختناق خلال اقتحام الاحتلال بلدة الرام
مطار مرسى علم يستقبل 7 آلاف سائح على متن 40 رحلة دولية اليوم
نتنياهو يطلب وقف محاكمته لمدة نصف ساعة للمشاركة في مشاورات أمنية
استعدادات لبدء المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل.. تفاصيل
شوبير: الفوز على زيمبابوي بداية جيدة.. ومباراة جنوب إفريقيا حاسمة
ارتفاع جنوني.. سعر الذهب عيار 21 يلامس 6000 جنيه
المشاط: نتطلع إلى شراكات أوسع مع أرمينيا لزيادة معدلات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة
شوبير: مباراة زيمبابوي منحت محمد صلاح دفعة معنوية قوية
أخبار العالم

ترامب يكرر على مادورو: تنحى الآن.. من الذكاء فعل ذلك!

ترامب
ترامب
محمد على

في تكرار لما سبق وقاله في وقت سابق، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نيكولاس مادورو إلى التنحي، معتبرًا أنه سيكون من "الذكاء" أن يتخلى  عن السلطة.

 وأشار ترامب، إلى أن الولايات المتحدة ربما تحتفظ بشحنات النفط التي صادرتها قبالة ساحل فنزويلا في الأسابيع القليلة الماضية أو ربما تبيعه، فيما تصعد واشنطن من ضغوطها العسكرية على فنزويلا، وتزيد من حشودها العسكرية بالقرب منها.

وشملت حملة الضغوط التي يشنها ترمب على مادورو تعزيز الوجود العسكري في المنطقة، وشن أكثر من 24 غارة على سفن يشتبه في أنها تهرب المخدرات في المحيط الهادي والبحر الكاريبي بالقرب من الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية.

وحول إجبار مادورو على التنحي عن السلطة، قال ترامب للصحفيين "حسناً، أعتقد أن ذلك على الأرجح... الأمر متروك له فيما يريد أن يفعله. أعتقد أنه سيكون من الذكاء منه أن يفعل ذلك. ولكن مرة أخرى، سنكتشف ذلك".

وأضاف "إذا أراد أن يفعل شيئاً أو أن يبدي شجاعة في المواجهة، فستكون هذه هي المرة الأخيرة التي يستطيع فيها القيام بذلك".

وكانت مصادر قد ذكرت لصحيفة "ميامي هيرالد" الأمريكية في 1 ديسمبر، أن ترامب عرض في اتصال هاتفي مع مادورو، رسالة واضحة وهي أنه "يمكنك النجاة بنفسك وأقرب الناس إليك شريطة مغادرة البلد الآن".

ترامب مادورو

